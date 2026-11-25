Una de las actividades organizadas el año anterior Gonzalo Salgado

La centolla es uno de los mayores reclamos que tiene O Grove y las jornadas de exaltación de este crustáceo así lo certifican. Desde su inicio, el pasado nueve de noviembre, los establecimientos que participan en esta iniciativa aseguran tener “gran movimiento de gente” e incluso estar llenos durante los turnos de comida y de cena los fines de semana.

“La verdad es que la gente habiendo centolla, responde muy bien. La clientela es de toda Galicia y también viene gente que tiene una segunda residencia y pasan el fin de semana aquí”, cuentan desde el local Canta Claro, uno de los 17 que se unieron a la iniciativa promovida desde Emgrobes.

Otras actividades

Además de probar la centolla elaborada de diferentes formas en los establecimientos participantes, este evento ofrece al público otras muchas actividades.

Así, por ejemplo mañana se celebra a partir de las once de la mañana en la Praza de Abastos la muestra y degustación de las tapas ‘centoleiras’ y, a las cinco, tendrá lugar la subasta solidaria de los ejemplares más grandes machos y hembras.

La programación continúa el jueves con un showcooking con degustación de recetas que mezclaran las setas con la centolla.

Además, habrá una charla con el experto Miguel A. Delgado. El sábado la música tomará la calle con el grupo Paradanda-Mecos y por la noche se celebrará una ‘centolada’ en el camping O Curro. El domingo los protagonistas será la agrupación Cantodorxo y el lunes siete se celebrará una fiesta infantil en la Rúa Castelao.