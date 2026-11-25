Cartel de 'Setapas'

La segunda edición de ‘Setapas’ confirma hasta siete establecimientos que ofrecerán, desde el viernes y hasta el 8 de diciembre, tapas elaboradas con las setas como ingrediente principal. Los locales adheridos a esta iniciativa son: Casino La Toja, Taberna Casa Abel, Casa O Chasco, El Crisol, Bar Portiño, El Patio y A de Mariña.

Simultáneamente a la celebración de esta ruta de tapas se celebrará el evento Micogrove que concentra diferentes actividades que tienen como objetivo poner en valor la calidad y la variedad de hongos que se encuentran en los montes de la localidad.

Cartel de 'Setapas'

Entre las iniciativas confirmadas dentro de esta tercera edición del evento se encuentra el concurso de fotografía, la salida al monte en busca de setas o sesiones vermú. Además, como en anteriores años también se llevará a cabo un taller olfativo-sensitivo y otro destinado a elaborar galletas con los hongos como parte fundamental.

De la misma manera habrá charlas sobre micología y clases magistrales de cocina.

El objetivo principal de estas iniciativas, señalan desde la organización, es resaltar la calidad de las setas de O Grove y, además, atraer a turistas durante estas fechas.