Una céntrica calle de O Grove Gonzalo Salgado

La asociación de Empresarios Grovenses de Bens e Servizos (Emgrobes) lanza una nueva campaña para incentivar las compras en el comercio local.

Esta vez, la iniciativa consiste en un sorteo de vales de compra de hasta 150 euros entre aquellos clientes que adquieran productos durante los días 27 y 28 –coincidiendo con el Black Friday– en los establecimientos adheridos.

Las tiendas que participan en la campaña, detallan desde Emgrobes, lucirán un cartel además de unos globos identificativos.

Además, recuerdan desde la asociación, en la localidad continúa activa la promoción MercaNoGrove, que consiste en comprar bonos por un precio de veinte euros y recibir tickets por valor de treinta.

La campaña MercaNoGrove aún dispone de más de 1.500 bonos canjeables hasta final de año Más información

Las personas interesadas en disponer de estos cupones pueden adquirirlos directamente en la página web del concello. Actualmente, aún hay disponibles más de 1.200. En este caso, el uso de estos bonos también debe de realizarse en las tiendas sumadas a esta iniciativa. En total, detallan, se encuentran más de cuarenta establecimientos entre joyerías, zapaterías, mercerías o tiendas de ropa.