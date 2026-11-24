Aprometur entrega una donación a O Jato Meco

La asociación Aprometur hizo entrega en el día de ayer de una donación de 250 euros a O Jato Meco, asociación de la localidad que se dedica a cuidar y a atender a las colonias de gatos.

Fue el presidente de la entidad, Abel Óscar Fernández, el encargado de entregar el cheque a Diana Otero y Encarna González, presidenta y secretaria de la asociación.

Con esta iniciativa, indican, Aprometur busca aportar y sumar en otros aspectos de la localidad, además de en la dinamización local. Esta donación se une a la realizada recientemente a Anedia, asociación que lucha contra la diabetes a través del proyecto ‘Pichibici Solidaria’ que se materializa en el recorrido en bicicleta desde Rumanía a O Grove.