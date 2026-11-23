El auditorio de O Grove acogerá el concierto del sábado Gonzalo Salgado

El Concello de O Grove cierra este fin de semana la agenda cultural del mes de noviembre con dos citas muy diferentes.

La primera de ellas, que tendrá lugar el viernes 27 de noviembre a las 20:00 horas en la Casa da Cultura Manuel Lueiro Rey, es un monólogo de la mano de la actriz Bea Campos. Bajo el nombre 'Chegar e encher', el espectáculo ofrece un 'canto ao fracaso' en clave de humor reflexionando, por ejemplo, sobre la imposibilidad de controlar el rumbo de la vida o la dificultad de encajar en los roles sociales preestablecidos.

Cartel del monólogo de Bea Campos en O Grove

La entrada al monólogo, dirigido a un público adulto, es libre hasta completar aforo.

Al día siguiente la oferta cultural se traslada al Auditorio con el concierto de la Orquestra de Pulso e Púa Arousa.

Cartel del concierto de la orquesta en el auditorio de O Grove

Los músicos subirán al escenario un programa dividido en dos partes bien diferenciadas. La primera protagonizada piezas conocidas dentro del repertorio clásico como puede ser la Sinfonía nº40 o la Aragonesa. En la segunda, la orquesta interpretará arreglos propios de temas populares y contemporáneos de grupos como ABBA o The Beatles.

Las personas interesadas en asistir a este concierto pueden retirar las invitaciones en la Biblioteca Municipal entre los días 25 y 27 o, en el propio Auditorio desde una hora antes del comienzo de la actuación.