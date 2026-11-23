Concentración contra la violencia machista en Vilagarcía Gonzalo Salgado

El Concello de O Grove convoca a todos los vecinos y vecinas de la localidad a participar en una jornada reivindicativa el próximo miércoles, 25 de noviembre, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Así, a través del Centro de Información ás Mulleres (CIM) del municipio y a través de la concellería de Igualdade, Marta Domínguez, tienen preparada la lectura de un manifiesto y un acto que servirá como homenaje a las víctimas de la violencia de género. La hora de inicio prevista es las siete de la tarde y la ubicación es la céntrica Praza do Corgo.

A diferencia de años anteriores, la programación publicada por el CIM a día de hoy no recoge otras actividades como pudieron ser monólogos, sesiones de cine o andainas organizadas en otras ocasiones. Además, por ejemplo en el 2024, bajo el lema ‘Novas masculinidades en construcción, o machismo mata! se llevaron a cabo distintas charlas sobre educación sexual en los diferentes centros escolares de la localidad.

Como en ediciones anteriores, se espera que sean muchas las personas que participen en la lectura del manifiesto y, por tanto, en la jornada reivindicativa del 25-N en O Grove.

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A través de los diferentes concellos, asociaciones y colectivos, los municipios arousanos se llenan de actividades durante estos días relacionadas con el objetivo de conmemorar el 25-N. En Sanxenxo, por ejemplo, se llevará a cabo un encuentro entre jóvenes y mayores que compartirán sus experiencias para detectar las diferentes conductas machistas.