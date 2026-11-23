Estado de la acera criticado por el BNG

El BNG de O Grove denuncia un nuevo socavón en la carretera provincia EP-9103 o, lo que es lo mismo, la conocida como subida a Meloxo.

El portavoz de los nacionalistas, Anselmo Noia, alerta que la aparición de un agujero de "máis de 50 centímetros de profundidade e dous metros de lonxitude nun treito da beirarrúa" vuelve a poner en cuestión la seguridad de esta vía. Debido al hundimiento del pavimento, detalla, están a la vista varias canalizaciones.

El punto en el que apareció esta zanja, cuentan, es el mismo en el que cedió la carretera durante el verano. En ese momento, cuenta Noia, a pesar de los avisos por parte de los vecinos y vecinas al Concello, lo que se hizo fue rellenar el agujero y cubrir la zona.

Este nuevo incidente, indican desde el BNG, deja a la vista el estado en el que se encuentra el terreno y "confirma que non hai unha base firme nin no resto da beirarrúa nun cara ao interior da calzada". Es por ello que, alertan, cualquier vehículo pesado podría provocar un colapso en esta carretera.

Reforma

El nacionalista recuerda que desde su partido preguntan de forma reiterada sobre la prometida reforma de esta carretera y expresan que, por ahora, la respuesta del Concello es siempre que desde la Diputación se comprometieron a "poñerse a ello".

Cacabelos sobre las obras de Meloxo: "Dende hai oito meses está toda a documentación na Diputación" Más información

“A veciñanza non pode seguir esperando por promesas mentres a estrada se deteriora. Concello e Deputación teñen que deixar de pasarse a pelota e dicir claramente cando van resolver esta situación”, reclama Noia.

Es por ello que desde el BNG exigen a ambas administraciones que agilicen los trámites que quedan pendientes. Así, por un lado reclama a la Diputación, como titular de la carretera, que presente el proyecto definitivo y la propuesta de convenio para iniciar las obras y, por el otro, pide al Concello que solicite con "máis firmeza" esta actuación.

Noia indica que este socavón supone un problema a mayores de los desperfectos que la vía acumula desde hace años. Así, recuerda que los vecinos y vecinas que viven en esta vía soportan "cortes reiterados na subministración de auga, roturas de canalizacións, suciedade e problemas de accesibilidade".

“Non é de recibo que a veciñanza teña que convivir con esta situación, con medo incluso a pasar andando ou co coche, sen saber cando se vai arranxar. Cómpre que Concello e Deputación asuman as súas responsabilidades e poñan data á reforma”, concluyen desde el BNG.