Marta Villaverde en el XXXIV Gran Capítulo Internacional da Cofraría do Centolo Larpeiro Cedida

La jornada principal de los XXXIV Gran Capítulo Internacional da Cofraria do Centolo Larpeiro do Grove tuvo lugar hoy, con actos que se extendieron desde las 10:30 horas, con la concentración de Cofrades y Entidades Enogastronómicas en la Plaza de O Corgo hasta las 23:00 horas, momento en el que se hizo la Velada Centoleira en el Casino de La Toja. El acto principal fue la celebración solemne de los actos del Capítulo, en el que se incorporaron los nuevos Cofrades de Mérito, de Honor, Embajadores, Guardianes y caballeros y damas de la Orden del Mérito. Se otorgó a Marta Villaverde, conselleira do Mar, la distinciones de Embaixadora e Dama de Honra da Orde do Mérito de la entidad; y al delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Pablo Fernández, nombrado Cofrade de Honra.

Villaverde agradeció el reconocimiento en nombre de las personas galardonadas y se comprometió a seguir dando a conocer el centollo y la gastronomía de O Grove. La titular del Mar dedicó una mención especial a los Gardiáns de Honra, profesionales jubilados de la pesca y del marisqueo de la localidad que, según señaló, “representan toda unha vida de entrega e traballo duro nesta ría”.

La conselleira aprovechó la ocasión para agradecer también el trabajo de la Cofraría do Centolo Larpeieo, que lleva más de tres décadas promoviendo el centollo y reúne en este localidad las cofradías gastronómicas de distintos países en noviembre. Villaverde señaló que “o encontro amosa como a gastronomía desestacionaliza o turismo, dinamiza a hostalaría local e xera riqueza no territorio”.

Uno de los galardonados en esta gala fue la Cofradía del Vino de la Ribera del Duero,, que recibió la insignia en la categoría de Oro por la presencia durante más de diez años en el Gran Capítulo.

La jornada de mañana comenzará a las 11:00 horas, con una visita guiada al Pazo Quinteiro da Cruz en Ribadumia. A las 13:00 horas, a modo de despedida, organizarán una Festa Galega en el pabellón XII en el concello de Meaño.