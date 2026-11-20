Un momento de la subasta de la centolla solidaria del año anterior Mónica Ferreirós

La Cofradía de Pescadores celebra, como cada año, la subasta benéfica de las centollas macho y hembra de mayor tamaño. El día escogido para esta cita es el próximo viernes, día 27 a partir de las cinco de la tarde en la lonja meca. El dinero obtenido en esta subasta se entregará, como es tradición, a una entidad sin ánimo de lucro.

Coincidiendo con este evento, el Pósito también llevará a cabo un reconocimiento a la tradición de los marineros jubilados que, durante años, se dedicaron a la captura de la centolla en O Grove. Este año los homenajeados son los hermanos Servando y José Domínguez Caneda, conocidos como ‘Os Casapos’.

La campaña

El inicio de la campaña de la centolla en O Grove está dejando cifras récord en la localidad.

La primera semana de la campaña de la centolla captura 20 toneladas y deja más de 357.000 euros Más información

Así, en la primera semana, se descargaron en la lonja meca más de veinte toneladas de este marisco lo que se tradujo en una facturación superior a los 357.000 euros. Para alcanzar esta cuantía los precios que se están pagando por las centollas está siendo alto. La media se sitúa en los 17,35 euros por kilo y la cifra más alta llegó a alcanzar los 31.

Debido a sus cifras, la campaña de la centolla es la más importante para los marineros mecos.