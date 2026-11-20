iluminación navideña en O Grove el año pasado Gonzalo Salgado

El Concello de O Grove se convierte, un año más, en el primer concello de la comarca en encender sus luces navideñas. La fecha elegida para iluminar las calles es el próximo viernes, 27 de noviembre.

A diferencia de otros años, en esta ocasión –también sucedió en 2025-, el Concello prescinde de llevar a cabo un acto de encendido. Las razones, explica la concejala de Festexos, Pilar Galiñanes, son varias. La primera está relacionada con la meteorología y es que, explica, no se puede garantizar que no llueva o haga mal tiempo y que, por tanto, que se tenga que cancelar la actuación.

La segunda, cuenta Galiñanes, está vinculada con las obras que se están llevando a cabo en la calle Luis A. Mestre, y es que debido a los trabajos, otras vías cuentan con mayor afluencia de tráfico y, aunque se pudiera cortar por un par de horas para los vecinos y vecinas, no se podría hacer por cuestiones de seguridad, ya que no habría forma de garantizar el paso de los servicios emergencias.

La programación

Desde el Concello indican que aunque la programación está casi cerrada, todavía quedan algunos detalles por confirmar. Lo que sí adelanta la concejala de Festexos, es que habrá variedad de actividades, principalmente para los niños y niñas, pero con eventos para todos los públicos. Entre ellos, por ejemplo, detalla que se organizarán diferentes talleres, musicales y sesiones de cuentacuentos.

Además, una cita que se repetirá este año debido al éxito del anterior será el concierto de Panxoliñas en el que participarán tanto el alumnado de la Escola Municipal de Música como los niños y niñas de los diferentes centros escolares de la localidad. La fecha escogida para este evento, que pretende ser de nuevo un éxito, es el miércoles 16 de diciembre.

Otras actividades que no faltarán en la programación navideña de O Grove serán la visita de los carteros reales, la cabalgata de Papá Noel, la de los Reyes Magos o el concierto de Fin de Ano.

Además, señala Galiñanes, también se espera que O Apalpador pueda visitar a los niños y niñas de la localidad durante algunas jornadas.

Asociaciones y empresas

Además de las actividades programadas por el Concello, O Grove contará con otros muchos eventos que nacen de la mano de distintas asociaciones mecas y entidades privadas.

El festival Galicia Magic Fest aterriza en el auditorio para amenizar la Navidad Más información

Uno de los espectáculos destacados se celebrará el 19 de diciembre en el Auditorio de la mano del festival Galicia Magic Fest. Sobre el escenario estarán artistas del Cirque du Soleil y artistas que suman premios como Payaso de Plata o el Premio del Público en el Festival de Montecarlo. Las personas interesadas en asistir a esta cita diseñada para un público de todas las edades ya pueden adquirir la entrada en Ataquilla.