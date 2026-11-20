El sabor de la centolla de O Grove conquista Ribadavia
Emgrobes y Concello animaron a asistir a las jornadas gastronómicas
La centolla de O Grove triunfa allá a dónde viaja y, como no podía ser de otra manera, ayer también lo hizo en Ribadavia.
Representantes de Emgrobes y del Concello, con el presidente de la asociación José Besada, y el alcalde al frente, José Cacabelos, viajaron hasta este municipio ourensano para mostrar la calidad del producto y, además, invitar a todos los vecinos y vecinas a participar en las jornadas de exaltación de este marisco.
En la presentación de la fiesta, a la que acudieron autoridades, representantes de bodegas o entidades empresariales, se explicó la importancia que tiene la lonja de O Grove en la producción de este marisco y, además, se destacó la excelente gastronomía que se ofrece en los diferentes establecimientos de la localidad.
Por otro lado, se presentaron los 17 restaurantes participantes en el evento, y se presentaron otras actividades como pueden ser los showcookings o la subasta benéfica que tendrá lugar el próximo viernes, día 27.
Además, los presentes tuvieron la oportunidad de probar el marisco rey, acompañado de otras viandas que se podrán encontrar en los restaurantes y taperías mecas durante esta época.