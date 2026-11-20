Presentación de la Festa da Centola en Ribadavia

La centolla de O Grove triunfa allá a dónde viaja y, como no podía ser de otra manera, ayer también lo hizo en Ribadavia.

Representantes de Emgrobes y del Concello, con el presidente de la asociación José Besada, y el alcalde al frente, José Cacabelos, viajaron hasta este municipio ourensano para mostrar la calidad del producto y, además, invitar a todos los vecinos y vecinas a participar en las jornadas de exaltación de este marisco.

En la presentación de la fiesta, a la que acudieron autoridades, representantes de bodegas o entidades empresariales, se explicó la importancia que tiene la lonja de O Grove en la producción de este marisco y, además, se destacó la excelente gastronomía que se ofrece en los diferentes establecimientos de la localidad.

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Por otro lado, se presentaron los 17 restaurantes participantes en el evento, y se presentaron otras actividades como pueden ser los showcookings o la subasta benéfica que tendrá lugar el próximo viernes, día 27.

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Además, los presentes tuvieron la oportunidad de probar el marisco rey, acompañado de otras viandas que se podrán encontrar en los restaurantes y taperías mecas durante esta época.