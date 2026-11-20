Centollas descargadas en la lonja de O Grove

La asociación Emgrobes, con motivo de la Festa da Centola, ha organizado el sorteo de una centolla de O Grove a través de los perfiles que la entidad tiene en sus redes sociales (Facebook e Instagram).

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Las personas interesadas en participar –está activo hasta el próximo martes, día 24– únicamente deben seguir, comentar y compartir la publicación del sorteo.

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Esta iniciativa se enmarca dentro de las muchas campañas de promoción que realizan para, además de poner en valor la calidad de este marisco, atraer a un mayor número de visitantes a la localidad durante este mes de noviembre.