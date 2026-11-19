Fachada do Concello de O Grove Mónica Ferreirós

El Concello licita, por 90.419,18 euros, la mejora del estado del pavimento en cinco calles de O Grove. Las vías en las que se actuarán son la Rúa Bizocas, Rúa Borreiros, el Ramal Quinteiro de Temperá, el Ramal Reboredo y la Villa de Millán.

La actuación tiene como objetivo mejorar el estado de conservación del firme en estos puntos de la localidad ya que, señalan en los pliegos, presentan un deterioro progresivo debido al uso continuado y a los efectos de las inclemencias meteorológicas a lo largo de los años. Así, cuentan, se observan daños en el pavimento, baches y pérdida de adherencia que comprometen la seguridad viaria y el confort a la hora de circular.

Entre los trabajos que se llevarán a cabo en estas cinco calles se incluye la limpieza y preparación de las superficies, el fresado del pavimento asfáltico existente y la aplicación de una superficie de adherencia. Posteriormente se extenderá una nueva capa de rodadura y se repondrán tanto las tapas de las alcantarillas como la señalización horizontal.

Fondos

Los fondos para llevar a cabo estas actuaciones proceden de una partida del Plan Extra de la Diputación, después de haber sido aprobado este uso en Pleno (con los votos a favor del PSOE y la abstención de la oposición).

O Grove recibe 90.000 euros de la Diputación para la mejora del pavimento en cinco vías Más información

Teniendo en cuenta las características de cada una de las carreteras escogidas para formar parte de este proyecto, cada una de ellas presenta un presupuesto diferente. Así, por ejemplo, la partida mayor se destinará a la Villa de Millán, ubicación en la que la inversión pasa de los 26.000 euros. Rúa Bizocas se podrá mejorar con una inversión de 10.490 euros y Ramal de Reboredo ascenderá a 9.783.

Las dos últimas, Ramal Quinteiro de Temperán y Rúa Borreiros, cuentan con un presupuesto de 8.475 y 6.733 euros, respectivamente