Bruno Padín | “Este libro é unha homenaxe a esas xentes que fixeron do Grove o que é”
o historiador e escritor meco presenta o seu libro titulado ‘O Grove no espello do mar’ hoxe a partir das oito da tarde na Casa da Cultura Manuel Lueiro Rey
Bruno Padín, historiador e escritor do Grove, presenta hoxe na Casa da Cultura Manuel Lueiro Rey o seu último libro protagonizado pola historia real deste municipio ligada ao seu litoral.
A través das páxinas, o lector poderá descubrir como o mar moldeou a economía, a cultura, as crenzas e a vida cotiá das súas xentes ata converterse no que é hoxe. O traballo dos mariñeiros e das mariscadoras, a paisaxe e tamén o turismo son os encargados de contar as memorias do Grove.
Despois de piblicar ‘Entre o mar e a terra. Unha historia das xentes do Grove’, que lle quedou por contar deste municipio para embarcarse neste segundo libro?
Deime conta investigando para o outro libro que nos relatos nos que se presentaba a historia de Galicia se prestaba moita atención á terra, que se identificaba ao galego e á galega como campesino. E por iso, eu o que fixen foi coller O Grove como fío condutor para explorar as comunidades marítimas e, sobre todo, os principais elementos que conforman a súa identidade.
E no caso do Grove está moi claro, e vése na estatua á familia mariscadora, no eslogan de ‘O paraíso do marisco’, na paisaxe que reflexaron viaxeiros, nas lendas de A Lanzada...
Do que se trata é de dar unha imaxe de Galicia e, concretamente, do Grove, vinculada ao mar, non a terra...
Si, máis centrado no mar. Poñendo de manifiesto que os principais elementos que conforman a identidade de calquera comunidade marítima, están relacionados co litoral.
O título xa é unha declaración de intencións, pero que é o que quere que o lector descubra ao ir pasando as páxinas?
A min o que me gustaría e que descubrisen unha historia diferente, unha que non lle contaron. Coñecer un pouco de onde veñen as nosas tradicións, as supersticións, algunhas crenzas relacionadas co mar... E tamén que entendan un pouco, por exemplo, no caso da Festa do Marisco co seu eslogan, como houbo xente visionaria xa hai máis de sesenta anos que intentou que o marisco, que é algo que convive con nós dende hai miles de anos, darlle outra perspectiva máis turística e incluso internacional.
Durante a investigación houbo algo que che sorprendese ou que fixese que cambiase un pouco a imaxe que tiña de O Grove?
Teño un episodio adicado a paixase e chamoume a atención, por exemplo, que os viaxeiros ou os autores galegos e españois que falaban de O Grove facían descipcións dun pobo que se baseaba no traballo, no esforzo, nos mariñeiros, nas mariscadoras... Mentras que cando falaban de A Toxa era totalmente diferente, represéntase coma un espazo de lecer, de ocio... E se o analizas ten lóxica xa que durante moito tempo non deixou de ser un espazo habitado por élites políticas e económicas.
Cre que aínda queda moito por descubrir da historia desta terra?
Penso que cada vez coñécese máis pero sempre queda traballo por facer. A historia é unha ciencia inabarcable porque comprende todo o pasado humano. Ademais, penso que sempre se pode falar dende diferentes puntos de vista, centrándose en facetas distintas.
Cal foi a maior dificultade á hora de reconstruir a relación de O Grove co mar?
Todas as investigacións históricas teñen o seu punto de dificultade e neste caso igual foi acadar toda a documentación. A partir de aí, unha vez que tes todo o que queres contar, ao final é empezar a narrar.
Canto tempo de traballo hai detrás deste libro?
Hai un ano e pico. Entre unhas cousas e outras hai moito traballo, e por exemplo, neste libro quedaron fora unhas 400 páxinas.
Que queda no Grove de esa historia que coñezeu na investigación?
Algo sempre queda pero penso que a tendencia é ir perdendo cada vez máis tradicións. Por iso penso que é tan importante a labor das asociacións culturais que se preocupan en recuperar o pasado. Cada vez a xente que se adica ao mar é menos polo que están en perigo esas tradicións que se remontan moitísimos séculos atrás.
É máis complicado escribir da terra propia?
O bo que temos os historiadores e que escribimos dacordo a un método científico que deixa claro do que podemos falar e polo tanto falamos con documentos ou restos arqueolóxicos.. Pero o que noto é unha conexión diferente, neste libro cando estudaba a alimentación ou as casas mariñeiras imaxinábame coma vivirían os meus avós. Para min escribir sobre O Grove é un honor e todo un orgullo.
E despois de tanto investigar sobre O Grove, como o definiría?
Coma unha terra de homes e mulleres que traballaron toda a historia en condicións moi diferentes e a pesar de todo foron capaces de sacar adiante non só as súas familias senón o seu pobo. Hoxe en día somos o que somos e o Grove e o que é grazas a esas xentes, e o libro tamén e unha homenaxe a eles.