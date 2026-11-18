Cartel de la actividad organizada por O Quinteiro de Temperá

El Centro de Interpretación da Cultura Agraria, O Quinteiro de Temperá, organiza una escuela de cestería que tendrá como maestro a Enrique Táboas. Además, también contará con la presencia del artesano Chicho Xarelo.

El curso está formado por siete talleres destinados a mostrar a los asistentes diferentes fases del proceso en la creación de un cesto de manera artesanal. La primera es el domingo 6 de diciembre, cita que se destinará a enseñar cómo se realiza el afilado de las herramientas necesarias, como pueden ser las tijeras de podar o el hacha.

El sábado 30 y el domingo 31 de enero las jornadas se dedicarán a la clasificación de los tipos de árboles y mostrar la forma en la que se deben cortar. En febrero los talleres serán los días 13 y 14 y se destinarán a calentar y abrir la madera para, posteriormente limpiarla y prepararla para su uso.

Los dos últimos talleres –que serán el 6 y el 7 de marzo– serán par ala fabricación de la pieza.

Inscripción

Las personas interesadas en inscribirse a la escuela de cestería tendrán que hacerlo a través del 617 343 900. Las plazas son limitada.

El horario de los talleres es de mañana de diez a dos y, por la tarde, desde las cuatro hasta las ocho.