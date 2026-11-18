Un momento del desfile organizado por la Cofradía do Centolo Larpeiro un año anterior

La Cofradía do Centolo Larpeiro ya tiene todo preparado para celebrar sus eventos anuales en torno al marisco rey y, entre otros, sumar a sus embajadores a la conselleira do Mar, Marta Villaverde.

La programación, que señalan desde la entidad atraerá a unas 300 personas, arrancará el viernes con una recepción a las Cofradías Enogastronómicas llegadas desde diferentes puntos de España en el Casino de La Toja. En este espacio, señalan desde la organización los asistentes podrán probar una selección de los mejores productos del mar y de la tierra, en donde no faltará la centolla.

El sábado, si el tiempo lo permite, la jornada comenzará a las diez y media de la mañana con la concentración de las 40 Cofradías en la Praza de O Corgo. Posteriormente tendrá lugar el Desfile Cívico por las principales calles del municipio para, posteriormente regresar al punto de partida para is al Pabellón de Congresos y Exposiciones de la Illa de A Toxa, lugar en el que se celebrará el esperado XXXIV Gran Capítulo Internacional de la Cofradía do Centolo Larpeiro.

En este solemne acto se incorporarán los nuevos Cofrades de Mérito, de Honor, Embajadores, Guardianes y caballeros y damas de la Orden del Mérito. Entre los nombres que ya se conocen, el resto se desvelarán durante el acto destacan, además del de la conselleira do Mar, el de Eladio Piñeiro, destacado empresario de la comarca dentro del sector del vino.

Tras la entrega de estos galardones tendrá lugar la comida de Hermandad que, este año se celebra en Bodegas Condes de Albarei.

Por la noche tendrá lugar la 'Velada Centoleira' en el Casino de La Toja que contará con actuación musical.

El domingo la jornada contará con una visita guiada al Pazo Quinteiro da Cruz en Ribadumia y una comida de despedida. Este último evento estará marcado por la comida tradicional gallega y se celebrará en el pabellón de Xil. Entre los productos que se podrán degustar destacan las empanadas, los mejillones, el pulpo á feira y el arroz meloso de centollo y mariscos.