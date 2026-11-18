Decoración navideña en el barrio de Vilavella el año pasado

La asociación de vecinos del barrio Vilavella, en O Grove, celebra un año en el mismo punto del que partió, la Navidad.

En 2025 los vecinos y vecinas se unieron para decorar las calles y poner los cimientos de lo que ahora es esta asociación. Doce meses después, con mucho trabajo y otros eventos a sus espaldas vuelven con una programación especial para estas fiestas navideñas.

Así las actividades arrancan el 4 de diciembre con una fiesta infantil a partir de las cinco y el encendido del barrio y una chocolatada en Canta Claro! a las siete.

Al día siguiente está previsto un taller de pintura mural de la mano de Iago Fontoira para la que se necesitará inscripción previa a través del correo avvilavella@gmail.com o en el número 658 17 23 18.

El 18 de diciembre será una jornada especial para todos los residentes en el barrio ya que tendrá lugar la visita de Papá Noel. Uno de los principales protagonistas de estas fiestas estará saludando y atendiendo, sobre todo a los niños y niñas, en horario de cinco y media a siete y media de la tarde.

Tanto el 24 de diciembre como el 31 el cartel presenta sesiones vermú que arrancarán a las doce y media y tendrán lugar en la taberna Canta Claro!.