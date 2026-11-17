Una actividad en la biblioteca de O Grove Cedida

La biblioteca municipal de O Grove vuelve a situarse entre las iniciativas reconocidas con el premio María Moliner, un galardón que distingue proyectos de animación a la lectura desarrollados por bibliotecas públicas de municipios de toda España.

Detrás de este nuevo reconocimiento hay mucho más que una programación de actividades: hay trabajo diario, implicación y una filosofía que tiene como protagonista a cada vecino que cruza sus puertas.

En la biblioteca reciben la noticia con “mucha ilusión”. Para Uxía Pallares, bibliotecaria del centro, este premio supone un reconocimiento al esfuerzo que realiza el equipo durante todo el año, muchas veces con recursos limitados, pero con una gran implicación del personal.

“Es un reconocimiento al trabajo que se hace durante todo el año con mucho esfuerzo y a veces con poca ayuda, pero hay mucha implicación del personal de la biblioteca para sacar adelante todas nuestras actividades”, explica.

Una labor que, aunque desde fuera pueda parecer sencilla, requiere una importante dedicación.

La organización de talleres, encuentros, propuestas de animación y actividades culturales forma parte de una tarea constante que tiene un objetivo muy claro: conseguir que la lectura llegue a todos los ciudadanos de O Grove.

Uno de los aspectos que definen el trabajo de la biblioteca grovense es su voluntad de no limitarse a atender a los usuarios habituales.

Su programación busca llegar a diferentes generaciones y, especialmente, despertar la curiosidad de aquellas personas que no suelen leer o que apenas conocen los servicios que ofrece este espacio municipal.

“Intentamos acercar la lectura a todos los rangos de edad y atraer también a gente que no es habitual en la biblioteca o que no suele leer”, señala Pallares.

Si hay algo que también considera fundamental para entender la trayectoria de la biblioteca es la implicación de quienes trabajan en ella y la atención que prestan a cada usuario.

“Nuestro objetivo es siempre cada persona que entra por la puerta, es decir, cuidar a cualquier usuario, sea habitual o no”, resume. Esa filosofía está presente en todas las actividades que organizan.

El equipo también mantiene una apuesta por la formación y la colaboración educativa.

La biblioteca acoge alumnado en prácticas procedente del instituto y continúa colaborando con la Universidade de Santiago de Compostela, especialmente con estudiantes de Educación Social durante los últimos años.

Pontecesures también lleva premio

El reconocimiento a la labor de las bibliotecas también llegó a Pontecesures, cuya biblioteca fue distinguida con el premio María Moliner en la edición de 2025.

El galardón puso en valor su proyecto ‘11º Salón do Libro: Coida a túa saúde con vitamina cultura’, una iniciativa dirigida a fomentar la lectura y acercar las actividades culturales a la ciudadanía.