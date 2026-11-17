El evento cuenta con el apoyo de la Mancomunidade do Salnés MONICA FERREIRÓS

O Grove volverá a convertirse en punto de encuentro para los amantes de las setas y la investigación científica con la celebración del III Congreso Internacional de Micología, que tendrá lugar del 26 al 30 de noviembre.

La cita incorporará este año una importante novedad: el inicio de los trabajos para crear la primera ruta micológica de O Salnés, una iniciativa que permitirá identificar, documentar y poner en valor la riqueza natural de la comarca.

El organizador del encuentro, Miguel Ángel Delgado, explicó que el objetivo es “poner en valor y dar a conocer O Grove y la comarca de O Salnés, así como su diversidad e importancia dentro del mundo de la micología”.

Asimismo, destacó la contribución del congreso a la llegada de visitantes fuera de la temporada estival, apostando por “una simbiosis perfecta entre gastronomía, turismo y micología”.

El programa contará con tres ponentes gallegos: Juan Carlos Zamora, investigador que desarrolla su actividad en Ginebra; Adrián Melón, biólogo y máster en Biodiversidad Terrestre; y María Cabaleiro, vinculada a la dirección del asociacionismo micológico.

También participará Julio Cabero, especialista en hongos hipógeos. Una de las principales novedades será la colaboración con la Mancomunidade do Salnés para extender las actividades más allá de O Grove.

En concreto, el domingo 29 de noviembre se realizará una salida por la Ruta da Pedra e da Auga para investigar, identificar y documentar las especies presentes en este itinerario.

Desde la Mancomunidade do Salnés también se destacó la importancia de esta iniciativa para ampliar los atractivos turísticos de la comarca.

Durante la presentación, su representante recordó que la entidad está apostando por la desestacionalización y la internacionalización del destino, dos objetivos a los que contribuyen encuentros de estas características.

En este sentido, defendió la necesidad de poner en valor otros recursos del territorio, más allá de la gastronomía y las playas, entre ellos el patrimonio natural y la riqueza micológica.

El congreso cuenta hasta el momento con unos 40 inscritos, entre ellos más de 16 participantes procedentes de Francia, además de representantes de Portugal y de comunidades como Madrid, Asturias, Cantabria, Cataluña y Castilla y León.

El congreso tendrá como sede el Hotel Bosquemar, con salidas de campo a partir de las 09.30 horas.

Para participar en las excursiones será necesario inscribirse llamando al 650 974 189.