La primera semana de la campaña de la centolla captura 20 toneladas y deja más de 357.000 euros

Subasta del primer día de la campaña de la centolla en O Grove Mónica Ferreirós

La primera semana de campaña de la centolla en O Grove está dejando cifras históricas en la lonja. En los primeros cinco días de trabajo –la veda de este crustáceo abrió el pasado lunes nueve de noviembre– se han descargado más de 20.000 kilos (veinte toneladas) del marisco rey en el puerto meco, concretamente la cifra asciende a un total de 20.590.

La venta de todo este producto en la lonja se traduce en unos beneficios de 357.235 euros.

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Para alcanzar esta cuantía, además de contar con gran cantidad de marisco, también es necesario que los compradores lo paguen a buen precio. Ambas cosas están ocurriendo en este inicio de campaña. Así el precio medio que se ha alcanzado durante estas cinco primeras jornadas se marca en 17,35 euros, habiendo llegado a ser el primer día de 18,68 euros.

En cuanto al precio máximo esta primer semana se fija en los treinta euros. El precio mayor más bajo se obtuvo el martes, momento en el que bajó a 29 euros y el más alto el primer día, que alcanzó los 31,05 euros.

En volumen de capturas, las cifras son semejantes y varían desde los 4.438 kilos capturados el miércoles a los 3.778 que se descargaron en la lonja meca el jueves.

Descarga del primer día de la campaña de la centolla en O Grove Mónica Ferreirós

La campaña de la centolla es, para la gente que se dedica al mar en O Grove, la más importante del año, sobre todo, teniendo en cuenta las ventas de este marisco que se realizan para disfrutar de las fiestas navideñas.

Xornadas gastronómicas

Pero la centolla para O Grove es mucho más que la venta en la lonja, ya que desde diferentes asociaciones se llevan a cabo actividades para poner en valor este crustáceo y, por tanto atraer a visitantes al municipio.

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Así, por ejemplo, de la mano de Emgrobes ya está puesta en marcha una ruta gastronómica en la que participan un total de 17 establecimientos. En ella, los locales proponen recetas basadas en este marisco rey. Además, para incentivar la llegada de turistas, once hoteles y apartamentos mantienen sus puertas abiertas en esta época.

Otras citas esperadas son los actos del Centolo Larpeiro que se desarrollarán desde el viernes 20 de noviembre al domingo 22, siendo el sábado, a partir de las once, el Desfile de Cofradías Gastronómicas por las calles de la localidad. En estas fechas también se enmarca el III Congreso Internacional de Micoloxía de O Grove.

El viernes 27 de noviembre tendrá lugar una muestra y degustación de tapas “centoleiras” que se celebrará en la Praza de Abastos a partir de las once de la mañana. Ese mismo día, también tendrá lugar la subasta solidaria de los mejores ejemplares de centolla.

La programación se completa con música en las calles, actividades de animación infantil y talleres y un showcooking que elaborará recetas con setas y el marisco rey.