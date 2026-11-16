La caída de un árbol provoca problemas en el suministro de la luz en O Grove

Imagen de archivo de una farola en O Grove EC

La caída de un árbol sobre la línea aérea del suministro de luz provoca, desde esta mañana, cortes en el servicio en diferentes puntos de O Grove.

Desde bien temprano son muchos los vecinos y vecinas que vieron como el suministro de luz en sus viviendas, establecimientos o locales, estaba sufriendo cortes.

Las zonas afectadas por esta incidencia a lo largo de esta mañana -el problema parece que todavía no está resuelto- fueron muchas y dispares. Así, tal y como señalaban los vecinos, había momentos en los que las viviendas contaban con suministro y, a los minutos, de nuevo se perdía.

Desde Naturgy, empresa suministradora de energía, señalan que actualmente los operarios están trabajando para solventar esta incidencia.

Algunos de los puntos que se encontraron en algún momento o que todavía no disponen de luz son San Vicente, Terra de Porto, O Sineiro, la calle Alexandre Bóveda o Rosalía de Castro.