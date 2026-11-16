La Biblioteca acoge este viernes un taller infantil que combina literatura, misterio e imaginación

Una actividad en la biblioteca de O Grove Facebook

El Concello de O Grove continúa con su programación cultural para el mes de noviembre con el taller ‘A Biblioteca encantada’ que tendrá lugar el viernes a partir de las cinco y media de la tarde.

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La actividad, que está diseñada para niños y niñas a partir de los cuatro años, combina literatura, imaginación, juegos de misterio y creación artística con el objetivo de que los participantes diseñen diferentes criaturas para, posteriormente, escribir pequeñas historias en las que sean los protagonistas.

Las personas interesadas en asistir al taller, que es gratuito, deben inscribirse previamente en la Biblioteca Municipal.