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O Grove

La Biblioteca acoge este viernes un taller infantil que combina literatura, misterio e imaginación

La cita es a partir de las cinco de la tarde

C. Hierro
16/11/2026 16:34
Una actividad en la biblioteca de O Grove
Una actividad en la biblioteca de O Grove
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El Concello de O Grove continúa con su programación cultural para el mes de noviembre con el taller ‘A Biblioteca encantada’ que tendrá lugar el viernes a partir de las cinco y media de la tarde.

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La actividad, que está diseñada para niños y niñas a partir de los cuatro años, combina literatura, imaginación, juegos de misterio y creación artística con el objetivo de que los participantes diseñen diferentes criaturas para, posteriormente, escribir pequeñas historias en las que sean los protagonistas.

Las personas interesadas en asistir al taller, que es gratuito, deben inscribirse previamente en la Biblioteca Municipal.

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