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O Grove

El BNG denuncia la falta de accesibilidad que provocan los postes de luz sobre las aceras

El portavoz señala que algunos están "en perigo de caída"

C. Hierro
16/11/2026 18:37
Anselmo Noia, portavoz del BNG, junto a uno de los postes de luz
Anselmo Noia, portavoz del BNG, junto a uno de los postes de luz
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El grupo municipal del BNG de O Grove reitera su denuncia por la falta de accesibilidad que provocan los postes de luz instalados sobre las aceras en distintos puntos del municipio.

El portavoz de la formación nacionalista, Anselmo Noia, critica que llevan más de dos años insistiendo en la problemática que supone la presencia de estos elementos para, por ejemplo, querer circular con un carrito de un bebé, una silla de ruedas o cualquier otro elemento.

Además, indica Noia, alguno de los postes que se encuentran en estas calles presentan “un deficiente estado” e incluso en “perigo de caída”. Por ejemplo, especifica el portavoz del BNG, uno que se sitúa en la zona de Rons.

En este mismo punto, concretamente frente a la escuela municipal aquí ubicada, señala Noia, se ha instalado un nuevo poste de luz que “está no medio e medio da beirarrúa”.

Vecinos de O Grove denuncian la falta de mantenimiento del área de San Vicente do Mar

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Las críticas por la presencia de estos elementos sobre las aceras se repite desde hace años por parte de los partidos de la oposición pero, también, de los vecinos y vecinas de la localidad. Recientemente, residentes y turistas que se alojan en la zona de San Vicente do Mar criticaron este tema y, también, el mal mantenimiento que presentan las vías.

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