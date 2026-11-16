Dani Cornes llevará el nombre de O Grove al festival EmigraSon que se celebra en Bruselas

Dani Cornes, cantante de O Grove Cedida

El cantautor meco, Dani Cornes, es uno de los primeros artistas confirmados por el festival EmigraSon que se celebrará los días 5 y 6 de marzo en Bruselas.

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Junto al nombre del vecino de O Grove, en esta quinta edición, aparecen grupos y cantantes de la talla de Mondra, De Ninghures o Rager.

Esta iniciativa, que nació en el 2023, tiene como objetivo crear una plataforma estable de intercambio entre Galicia y todos los gallegos y gallegas que viven en la diáspora.

Además, este festival también comenzó para convertirse en un trampolín para artistas gallegos que quieran proyectarse en el ámbito europeo e internacional.