Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

Dani Cornes llevará el nombre de O Grove al festival EmigraSon que se celebra en Bruselas

El evento se celebra los días 5 y 6 de marzo

C. Hierro
16/11/2026 17:35
Dani Cornes, cantante de O Grove
Dani Cornes, cantante de O Grove
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El cantautor meco, Dani Cornes, es uno de los primeros artistas confirmados por el festival EmigraSon que se celebrará los días 5 y 6 de marzo en Bruselas.

El cantante y compositor de O Grove, Dani Cornes

Dani Cornes | “A música en galego vai máis aló do rock bravú ou do hip-hop”

Más información

Junto al nombre del vecino de O Grove, en esta quinta edición, aparecen grupos y cantantes de la talla de Mondra, De Ninghures o Rager.

Esta iniciativa, que nació en el 2023, tiene como objetivo crear una plataforma estable de intercambio entre Galicia y todos los gallegos y gallegas que viven en la diáspora.

Además, este festival también comenzó para convertirse en un trampolín para artistas gallegos que quieran proyectarse en el ámbito europeo e internacional.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620