Los trabajos de mejora en las tuberías dejarán sin suministro de agua el centro de O Grove mañana

Fachada do Concello de O Grove Mónica Ferreirós

El Concello de O Grove señala que, debido a los trabajos de mejora de las tuberías de agua, parte de las viviendas y establecimientos del centro de la localidad sufrirán mañana un corte en el suministro.

Las zonas afectadas, indican, son en entorno de O Corgo, la Rúa Pablo Iglesias, la Rúa Escura, parte da Rúa Aguieira y “posiblemente” parte de Lordelo. A estas ubicaciones, añaden también, el mercado, la lonja y “arredores”.

El horario en el que el suministro se verá interrumpido es desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde. A pesar de que concretan ese periodo, desde el Concello indican que se trata de una duración aproximada y detallan que el suministro de agua en estos puntos se restablecerá una vez que hayan terminado los trabajos previstos.

Concretamente, la actuación que se llevará a cabo afecta a la conexión de un nuevo tramo de tuberías entre la Praza de Arriba y el cruce.

Desde el Concello piden a todos los vecinos y vecinas disculpas por esta circunstancia y agradecen su comprensión. Las obras están proyectadas para la mejora del suministro de agua en los diferentes puntos de la localidad.