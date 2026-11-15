Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

Los trabajos de mejora en las tuberías dejarán sin suministro de agua el centro de O Grove mañana

El horario aproximado en el que se verá interrumpido el servicio es desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde

C. Hierro
15/11/2026 17:07
Fachada do Concello de O Grove
Fachada do Concello de O Grove
Mónica Ferreirós
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Concello de O Grove señala que, debido a los trabajos de mejora de las tuberías de agua, parte de las viviendas y establecimientos del centro de la localidad sufrirán mañana un corte en el suministro.

Las zonas afectadas, indican, son en entorno de O Corgo, la Rúa Pablo Iglesias, la Rúa Escura, parte da Rúa Aguieira y “posiblemente” parte de Lordelo. A estas ubicaciones, añaden también, el mercado, la lonja y “arredores”.

El horario en el que el suministro se verá interrumpido es desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde. A pesar de que concretan ese periodo, desde el Concello indican que se trata de una duración aproximada y detallan que el suministro de agua en estos puntos se restablecerá una vez que hayan terminado los trabajos previstos.

Concretamente, la actuación que se llevará a cabo afecta a la conexión de un nuevo tramo de tuberías entre la Praza de Arriba y el cruce.

Desde el Concello piden a todos los vecinos y vecinas disculpas por esta circunstancia y agradecen su comprensión. Las obras están proyectadas para la mejora del suministro de agua en los diferentes puntos de la localidad.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620