José Luis Torres | “Una casa para dos personas con esta técnica cuesta unos 40.000 euros”

José Luis Torres, junto a su obra en el colegio de As Bizocas Mónica Ferreirós

José Luis Torres fue cocinero, marinero y pintor antes de especialista en la técnica de bioconstrucción Kerterre.

Ahora, desde su taller Trisca ubicado en O Grove busca mostrar todos los beneficios que tiene esta técnica y transmitir el método a través de talleres para que las personas puedan construir sus propios hogares.

En qué consiste el método constructivo Kerterre?

Es una técnica que fue inventada en Bretaña por una mujer y tiene la peculiaridad que se destina a construir casas pequeñitas que cuestan poco. Nació para que las personas con pocos recursos puedan hacerse una casa de bajo coste y para que las mujeres pudieran hacer sus casas sin necesitar a un hombre.

El nombre viene de Ker que en bretón es casa y Terre porque la primera que se hizo fue con adobe de tierra, con el tiempo se cambió la arcilla por la cal. La técnica es como jugar con plastilina, vas moldeando.

¿Cómo se adentró en este mundo?

Es una historia un poco larga. Fui cocinero y marinero en Galicia, después en Suiza pintor y ahí empecé a hacer revoques de cal y de arcilla, lo que me llevó a trabajar en casas bioconstruidas con cáñamo o paja, lugares en los que yo sentía una energía distinta.

Esto me gustó mucho y me empecé a interesas por la construcción propiamente dicha e indagando me encontré con esta técnica que, me gustó mucho porque da mucho pie a la creatividad. Puedes cambiar cosas por el camino, ir añadiendo...

¿Los métodos que se utilizan en este tipo de construcciones son solo tradicionales o también hay espacio?

Hay mucha innovación. Bioconstrucción es lo que se hacía antes en Galicia, una casa de piedra, creada con materiales nobles. Lo que diferencia a esas viviendas de las de hoy, es que las de antaño respiraban y el bloque de ahora, al ser cerrado, cuando entra el calor no sale y cuando entra el frío no sale.

La técnica que usamos nosotros es muy interesante porque deja volver a respirar la casa, nuca queda la humedad atrapada, ni el frío ni el calor. Al usar mucha paja y cal presentan una capacidad térmica muy buena.

José Luis Torres, junto a su obra en el colegio de As Bizocas Mónica Ferreirós

¿Cuánto cuesta la construcción de una vivienda de este tipo?

Esta técnica se usa para hacer construcciones de pequeño tamaño. Así que una de treinta metros cuadrados para dos personas podría rondar los 40.000 euros, más o menos. Pero lo que yo busco es transmitir la técnica para que, por ejemplo, una pareja joven pudiera hacer su vivienda ahora que todo está tan caro. Porque los materiales para hacerla serían unos 15.000 euros, el coste más caro es la mano de obra ya que, en nuestro caso serían el trabajo de tres personas durante tres meses.

Teniendo esto en cuenta, parece que esta técnica de construcción debería de jugar un papel más importante en el futuro de la arquitectura...

Sí, y por muchos motivos. El primero es porque a nivel de consumo de energía nos situamos en niveles muy bajitos ya que conseguimos que la casa esté todo el año a 16 grados, más o menos. Después, por la economía, teniendo en cuenta el precio actual de la vivienda y, por último, por la estética, ya que es muy interesante. Una persona que quiera construir su propia casa de este modo puede conseguir los acabados que quiera, puede llegar a ser un reto personal e ir modificándolo.

“Los materiales que se usan, mucha paja y cal presentan una capacidad térmica muy buena. En el interior se mantienen los 16 grados"

¿Y cuál es el suyo?

Tengo varios. Uno de ellos es hacer un pueblo Pitufo. Nos contactó el Concello hace un tiempo y le presentamos tres propuestas, esa, otra que sería un pueblo élfico y, por último un parque de animales marinos que tendría una estrella de mar gigante como espacio central.

Una de sus últimas creaciones fue una caracola en el colegio As Bizocas, ¿cómo surgió?

Nos contactaron para remodelar el patio y la caracola, en un primer momento iba a ser una castaña pero, cuando llegamos a los dos metros y medio me di cuenta de que iba a quedar muy chata. Entonces cortamos las cañas, le dimos tres metros más de altura y creamos esta caracola. El proyecto está todavía sin terminar porque vamos a incluir también un horno de pan y serán los niños los que harán las pareces con adobe de tierra.

¿En qué otros proyectos está inmerso actualmente?

Trabajo en mi casa Caracola que está en Balea y servirá como un local de encuentros y espacio para dar talleres. Además, ya tengo otros encargos como pueden ser unas viviendas para uso turístico, otra construcción que será para espacio para meditar y otra caracola gigante que servirá como un lugar para eventos en un hotel.