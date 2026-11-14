El PP exige al gobierno una nueva exposición pública del PXOM tras su última aprobación
El grupo municipal del PP de O Grove exige al gobierno local una nueva exposición pública del PXOM tras haber sido aprobado, por quinta vez en Pleno y trasladarse a la Xunta para conseguir la aceptación definitiva. En la votación, los populares se abstuvieron, posición que defienden por la necesidad de que “o proceso continúe”.
La portavoz del PP, Carolina Otero, critica que el alcalde “rexeite a necesaria participación veciñal” en la redacción de este documento que, indican, es “fundamental porque condicionará durante décadas as vivendas, as fincas e as posibilidades de desenvolvemento”.
En este sentido, desde este grupo municipal indican que Cacabelos cambió su discurso respecto a cuándo se encontraba en la posición y citan que, en 2014, se opuso al plan de Miguel ángel Pérez “reclamando a ampliación do prazo de exposición pública para que os veciños puidesen estudalo e agora se conforma con que o documento estea publicado na páxina web do Concello.”
Los populares creen que “hai que darlles facilidades á xente” para que comprendan este documento y puedan revisar los cambios incorporados durante las últimas revisiones.
Es por ello que, el PP pide al gobierno local que se publique “a documentación competa e actualizada” y que se expliquen todas las modificaciones respecto al texto del 2014. Además, solicitan que se abra un nuevo periodo de consulta para que todos los vecinos y vecinas puedan solicitar información sobre "como quedan as súas propiedades e presentar alegacións".