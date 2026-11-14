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O Grove

El PP exige al gobierno una nueva exposición pública del PXOM tras su última aprobación

C. Hierro
14/11/2026 21:55
Carolina Otero, portavoz del PP de O Grove
Carolina Otero, portavoz del PP de O Grove
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El grupo municipal del PP de O Grove exige al gobierno local una nueva exposición pública del PXOM tras haber sido aprobado, por quinta vez en Pleno y trasladarse a la Xunta para conseguir la aceptación definitiva. En la votación, los populares se abstuvieron, posición que defienden por la necesidad de que “o proceso continúe”.

Imagen del alcalde de O Grove, José Cacabelos

Cacabelos: "Queremos confiar en que por fin el PXOM se apruebe definitivamente"

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La portavoz del PP, Carolina Otero, critica que el alcalde “rexeite a necesaria participación veciñal” en la redacción de este documento que, indican, es “fundamental porque condicionará durante décadas as vivendas, as fincas e as posibilidades de desenvolvemento”.

En este sentido, desde este grupo municipal indican que Cacabelos cambió su discurso respecto a cuándo se encontraba en la posición y citan que, en 2014, se opuso al plan de Miguel ángel Pérez “reclamando a ampliación do prazo de exposición pública para que os veciños puidesen estudalo e agora se conforma con que o documento estea publicado na páxina web do Concello.”

Los populares creen que “hai que darlles facilidades á xente” para que comprendan este documento y puedan revisar los cambios incorporados durante las últimas revisiones.

Es por ello que, el PP pide al gobierno local que se publique “a documentación competa e actualizada” y que se expliquen todas las modificaciones respecto al texto del 2014. Además, solicitan que se abra un nuevo periodo de consulta para que todos los vecinos y vecinas puedan solicitar información sobre "como quedan as súas propiedades e presentar alegacións". 

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