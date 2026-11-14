El PP exige al gobierno una nueva exposición pública del PXOM tras su última aprobación

Carolina Otero, portavoz del PP de O Grove Gonzalo Salgado

El grupo municipal del PP de O Grove exige al gobierno local una nueva exposición pública del PXOM tras haber sido aprobado, por quinta vez en Pleno y trasladarse a la Xunta para conseguir la aceptación definitiva. En la votación, los populares se abstuvieron, posición que defienden por la necesidad de que “o proceso continúe”.

Cacabelos: "Queremos confiar en que por fin el PXOM se apruebe definitivamente" Más información

La portavoz del PP, Carolina Otero, critica que el alcalde “rexeite a necesaria participación veciñal” en la redacción de este documento que, indican, es “fundamental porque condicionará durante décadas as vivendas, as fincas e as posibilidades de desenvolvemento”.

En este sentido, desde este grupo municipal indican que Cacabelos cambió su discurso respecto a cuándo se encontraba en la posición y citan que, en 2014, se opuso al plan de Miguel ángel Pérez “reclamando a ampliación do prazo de exposición pública para que os veciños puidesen estudalo e agora se conforma con que o documento estea publicado na páxina web do Concello.”

Los populares creen que “hai que darlles facilidades á xente” para que comprendan este documento y puedan revisar los cambios incorporados durante las últimas revisiones.

Es por ello que, el PP pide al gobierno local que se publique “a documentación competa e actualizada” y que se expliquen todas las modificaciones respecto al texto del 2014. Además, solicitan que se abra un nuevo periodo de consulta para que todos los vecinos y vecinas puedan solicitar información sobre "como quedan as súas propiedades e presentar alegacións".