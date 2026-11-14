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O Grove

La centolla de O Grove conquista los paladares de Valencia en la presentación de sus jornadas

La localidad meca está inmersa en la exaltación de este marisco rey

C. Hierro
14/11/2026 20:24
Presentación de la Festa da Centola en Valencia
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La centolla de O Grove continua conquistando paladares en su ruta de presentación de las jornadas gastronómicas que se celebran en la localidad en torno a este marisco rey. Los últimos en probar este manjar llegado desde la Ría fueron los asistentes a la presentación del evento que Emgrobes trasladó a Valencia.

En este evento, que contó, entre otros, con cocineros, restauradores o representantes del sector del turismo, los presentes pudieron, además de conocer la programación organizada en torno a esta celebración, probar centolla, tanto cocida como en arroz.

Primer día de subasta de la campaña de la centolla en O Grove

Cocina, solidaridad y música para exaltar durante un mes al marisco rey

Más información

Las actividades enmarcadas dentro de la Festa da Centola llenarán los establecimientos y calles de O Grove hasta el próximo 8 de diciembre. 

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