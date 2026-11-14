Juan Prieto llega al ecuador de su viaje en bicicleta para luchar contra la diabetes tipo 1

Juan Prieto, durante su reto solidario

Juan Prieto Cacabelos ya está pedaleando en Francia, lo que hace que esté en la mitad de su recorrido solidario. Sus piernas ya suman más de 3.000 kilómetros de un camino que comenzó en Rumanía el pasado 19 de octubre y terminará en O Grove tras cincuenta días recorriendo diferentes países de Europa.

Su aventura, que se presenta bajo el nombre de ‘Kilómetros que Sana’ únicamente tiene fines solidarios, ya que su objetivo es recaudar fondos para la asociación Anedia, destinada a acompañar y mejorar la calidad de vida de niñas, niños y jóvenes que padecen diabetes tipo 1 en Galicia.

“La verdad es que está siendo más complicado de lo que pensaba”, reconoce Prieto mientras pedalea en el canal francés que une los ríos Rin y Ródano. A pesar de los malos días, “sobre todo los primeros de Alemania en los que llovió mucho”, el aventurero cuenta que la experiencia está siendo “muy bonita”. Esto es así, detalla, por muchos factores.

El primero por los “impresionantes” paisajes que está descubriendo sobre su vehículo de dos ruedas y, el segundo, por la hospitalidad de la gente que se está encontrando a lo largo de los kilómetros. “La ruta que estoy haciendo es más bien de verano por lo que por el camino hay poca gente, únicamente me encontré a seis o siete personas”, cuenta Prieto. Sin embargo, sí entabla conversaciones durante sus paradas. “Me sorprendió la hospitalidad de la gente en Rumanía”, cuenta y narra un episodio en el que, al llegar a un hotel, éste no contaba con agua caliente y el matrimonio que lo regentaba, tras disculparse en varias ocasiones le invitó a la cena “y solo me cobró quince euros por la habitación”.

En otra ocasión, en ese mismo país, relata, nada más llegar a la habitación reservada, los propietarios, tras conocer su historia, lo invitaron a brindar para celebrar que ya había culminado una etapa más dentro de su camino solidario.

Y el último y más importante, cuenta, es que siente que su camino está ayudando a la gente y, el apoyo de estas personas lo siente a diario cuando se monta en su bicicleta.

Ocho horas al día

Para conseguir hacer los más de 6.000 kilómetros en menos de dos meses, Prieto pedalea “unas ocho horas” al día. Su jornada fue cambiando de horario, así detalla que en Rumanía salía en bicicleta a partir de las cinco de la mañana que era el momento en el que amanecía y, a medida que van pasando los días y va pedaleando hacia el oeste, va atrasando el despertador.

Las personas que quieran colaborar con esta iniciativa solidaria pueden hacer sus donaciones a través de la plataforma de crowdfunding ‘Mi Grano de Arena’. Su objetivo es llegar a los 6.000 euros, uno por cada kilómetro que recorrerá hasta volver a casa. “Todo el dinero que la gente done a través de esta plataforma irá destinado a la asociación, porque yo soy capaz de sufragar todos los gastos que supone el reto”, aclaraba Juan al inicio de este reto.