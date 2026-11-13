Las orquestas Miramar y Magma y el magosto popular animan O Grove en honor a San Martiño

Imagen del nuevo cartel de las fiestas de San Martiño Cedida

O Grove se viste de gala hoy para celebrar los actos atrasados por mal tiempo en honor a San Martiño. Esta jornada festiva contará con actividades para todos los públicos.

Así, el programa contempla desde las cinco de la tarde un pasacalles y la actuación de baile tradicional a cargo del grupo folclórico Paradanda. Además, tendrá lugar un magosto popular que contará con animación infantil de la mano del grupo X-Quatro en la céntrica Praza do Corgo.

Por la noche, y para cerrar los actos, se celebrará la esperada verbena que estará amenizada por las orquestas Miramar y Magma (después de que La Fórmula tuviese que aplazar la actuación por motivos de salud de sus cantantes) a partir de las nueve de la noche.