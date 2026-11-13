La obra ‘Os dous de sempre’ se sube a escena en el Auditorio con entradas a ocho euros

El auditorio de O Grove Gonzalo Salgado

El Auditorio de O Grove acoge, el próximo sábado, 21 de noviembre, la obra ‘Os dous de sempre’, que se trata de una adaptación teatral de la novela escrita por Alfonso Daniel Rodríguez Castelao publicada, originalmente, en 1934.

Los encargados de subir a escena este espectáculo será la compañía Producións Teatrais Excéntricas en colaboración con el dúo cómico Mofa & Befa. La dirección de la obra corre a cargo de Quico Cadaval.

Cartel de la obra que se subirá a escena en el Auditorio de O Grove

Las personas interesadas en asistir a este espectáculo deben adquirir las entradas en la Biblioteca Municipal el día antes, en horario de diez a una de la tarde. Además, detallan, se podrán comprar el mismo día de la obra en el auditorio desde las siete y media a ocho y media. El precio de cada ticket es de ocho euros contando con una tarifa reducida para estudiantes.

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Otras citas programadas en este mismo espacio son el espectáculo ‘Voo’, diseñado para el público infantil. Este espectáculo mezcla sobre las tablas teatro, danza, música, movimiento y poesía visual para crear un viaje sensorial para todos los presentes. Finalmente, el sábado 28 de noviembre se celebrará en el auditorio el Concerto Orquestra de pulso e púa Arousa que comenzará a partir de las ocho y media de la tarde.