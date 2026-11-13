La campaña MercaNoGrove aún dispone de más de 1.500 bonos canjeables hasta final de año

Imagen de archivo de una céntrica calle de O Grove Gonzalo Salgado

La campaña MercaNoGrove todavía tiene disponibles más de 1.500 bonos. Los packs, que están a la venta a través de la página web de la iniciativa, tiene un precio de veinte euros y el comprador recibe tickets por valor de treinta.

Las personas que adquieran estos bonos podrán canjearlos en los establecimientos adheridos a esta iniciativa. Actualmente, hay hasta 44 negocios, entre los que se diferencian tiendas de ropa, librerías, zapaterías, mercerías o joyerías. Además, entre todas las opciones también hay establecimientos que ofrecen servicios como pueden ser, por ejemplo, las peluquerías o centros de estética.

Además de estar todavía activa la compra de los bonos, desde Emgrobes –asociación que impulsa la campaña en colaboración con el Concello– también indican que, los establecimientos que se quieran adherir todavía pueden hacerlo.

El objetivo

El propósito con el que nace esta iniciativa, que se repite desde hace años en el municipio, es incentivar las compras en el comercio local en épocas en las que el volumen de negocio baja debido, entre otras cosas, al clima y al menor número de visitantes que recibe la localidad.

Desde Emgrobes animan a todos los vecinos y vecinas a unirse a esta iniciativa y, por ejemplo, utilizar los bonos para “anticipar as compras de Nadal e os agasallos".

El plazo para utilizar los bonos en los comercios del municipio finaliza con el año, el 31 de diciembre.