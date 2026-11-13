O Grove invertirá 20.000 euros en la programación navideña que será “ampla e completa”

Iiluminación navideña en O Grove el año pasado Gonzalo Salgado

El Concello de O Grove ultima los detalles de lo que será la programación cultural y festiva para las fechas navideñas.

Tal y como señala la concejala de Cultura, Pili Galiñanes, la oferta que preparan será “ampla e completa” e irá más allá de las actividades propias de la época, como pueden ser la presencia de los carteros reales o la visita de Papa Noel. “Imos a ter actividades culturais, coma poden ser contacontos ou obradoiros. Vai a haber un pouco de todo”, señala Galiñanes.

En cuanto a la inversión destinada a esta programación, detalla la concejala, será de alrededor de los 20.000 euros y, por lo tanto, similar a la de los años anteriores. Aunque, detalla, como todavía no está cerrada del todo, es probable que “podamos chegar a un pouco máis”.

Lo que no se llevará a cabo como ya ocurrió el año pasado, cuenta Galiñanes, será una fiesta coincidiendo con el encendido de las luces. Esto es así, detalla la concejala, porque tendría que ser en una zona como la Praza do Corgo y “en estas datas” no pueden garantizar que las condiciones climatológicas sean adversas. La opción de llevar la actuación a la Rúa Catorce también se descarta por servir, actualmente, de entrada debido a las obras en la calle Luis Antonio Mestre.

Electricidad Lesta decorará las calles de O Grove para celebrar la Navidad por 42.328 euros Más información

La cuantía destinada a las actividades se suma al destinado a la decoración de las calles de O Grove. El contrato es por valor de 42.328 euros y está adjudicado a la empresa Electricidad Lesta que se encargará tanto de la suministración de los elementos decorativos como de su instalación den las diferentes vías y plazas del municipio.