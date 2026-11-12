O Jato Meco lanza un SOS: “Nos hemos quedado sin dinero, pero ellos siguen necesitándonos”

Una colonia de gatos de O Grove Cedida

La asociación O Jato Meco, destinada al rescate, cuidado y adopción de gatos callejeros en la localidad, lanza un SOS a través de redes sociales. En su mensaje detallan que la entidad se está quedando sin dinero y que se ha comprometido a vacunar y a castrar a varios gatos para “poder sacarlos de la calle y darles una oportunidad de encontrar un hogar”.

Y su realidad económica, detallan, es complicada, ya que indican que “nos hemos quedado sin fondos” y todavía tienen facturas veterinarias pendientes de abonar. Para ello, detallan, necesitan reunir “al menos 600 euros”, ya que con esa cifra podrían ponerse al día con las facturas y, además, poder afrontar las castraciones de los animales que tienen pendientes.

“No queremos dejar a estos pequeños atrás, pero sin vuestra colaboración nos resulta imposible seguir adelante”, explican en el comunicado difundido por redes sociales.

Las personas que quieran colaborar con esta asociación sin ánimo de lucro tienen dos formas para hacerlo. La primera de ellas es a través de una transferencia al número de cuenta ES13 2080 5426 2230 4013 0961 y, la segunda, es dejar los donativos en una hucha solidaria que la entidad tiene colocada en la Cafetería Torrada, situada en la Rúa O Mariño.

“Si muchas personas aportamos un poquito, podremos conseguir esos 600 euros que tanto necesitamos”, indican desde O Jato Meco para animar a todos los vecinos y vecinas a colaborar.