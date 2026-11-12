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O Grove

Educar a través del deporte: cómo acompañar a los niños dentro y fuera de la pista

Las organizadoras del evento son las fundadoras de Legato, un espacio en el que la psicología y las clases de piano se dan la mano para fomentar los valores entre los jóvenes y sus familias

C. Hierro
12/11/2026 21:50
Ruzanna Manukian y Gema Domínguez, organizadoras del evento
Ruzanna Manukian y Gema Domínguez, organizadoras del evento
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O Grove es un municipio que destaca por su implicación con el deporte. Los clubes y escuelas reúnen a centenares de niños, adolescentes y adultos en la práctica de deportes náuticos, de fútbol, balonmano, tenis o baloncesto.

Es por ello que desde Legato, un espacio en el que la psicología y las clases de piano se dan la mano para educar en valores de la mano de Gema Domínguez (psicóloga) y Ruzanna Manukian (pinanista y profesora de piano), organizaron una charla bajo el nombre ‘Educar a través del deporte’ que tendrá lugar mañana en la Sala das Cunchas a partir de las doce y media de la mañana.

Cartel de la charla en O Grove
Cartel de la charla en O Grove

El objetivo de este evento, que cuenta con dos ponentes de prestigio, Pablo Somoza, entrenador de baloncesto con treinta años de formación y María Soto, fundadora de Educa Bonito, es dar las clases para motivar sin añadir presión, responder al “no quiero seguir” o qué decir después de que un niño cometa un error o tenga una derrota.

El público al que se destina esta charla –para la que todavía hay plazas libres– son familias y también personas que formen parte de los clubes deportivos, sobre todo, entrenadores. En el caso de estos últimos, detalla Domínguez, también se abordará la necesidad de que se cuiden y sepan gestionar sus emociones para, después, presionar sin angustias a sus deportistas o ayudarles a manejar sus frustraciones.

Además, detalla una de las organizadoras de esta iniciativa, este encuentro busca fomentar la comunicación entre las familias y los equipos deportivos, ya que tienen una relación diaria.

Valores

Esta es la primera de las charlas organizadas por Legato en O Grove pero, presumiblemente, no será la única, ya que sus fundadoras buscan que crear un proyecto colectivo que vaya más allá de sus servicios (clases de piano y sesiones de psicología).

Así, quieren que Legato se conciba como un espacio educativo, creativo y musical que ofrezca a los vecinos y vecinas de O Grove un lugar en el que poner sobre la mesa temas que importan y afectan a todas las personas que viven en la localidad.

“Nuestra idea, además de las actividades que hagamos nosotras de forma privada, lo que queremos es invitar a personas que tengan relación con los valores que queremos inculcar a participar en charlas que siempre tengan que ver con temas de benestar y de salud”, detalla Domínguez.

Entre esos valores que deben estar presentes en estas futuras iniciativas, cuenta la psicóloga, destaca, por ejemplo, el respeto hacia los demás. Además, indica, todo ello debe estar basado en la motivación o el autocuidado.

Entradas

Las personas interesadas en asistir a este evento mañana pueden reservar su plaza poniéndose en contacto con la fundación Educa Bonito. Para ello pueden enviar un correo a hola@educabonito.com o llamar al 617 51 63 19.

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