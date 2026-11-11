O Grove celebra San Martiño con misa, pregón, gastronomía, música y baile pese a la lluvia

Las celebraciones fueron en la Praza do Corgo Cedida

El municipio celebró la festividad de su patrón, San Martiño, con una jornada repleta de actividades religiosas, culturales y gastronómicas.

Pese a la lluvia de estos días, algunos de los actos recogidos en el programa se mantuvieron, mientras que otros han tenido que trasladarse a este viernes.

La jornada festiva comenzó por la mañana con la misa solemne en la iglesia parroquial.

Uno de los momentos centrales de la celebración fue la lectura del pregón, que corrió a cargo de José Alfredo Bea García, conocido como ‘Fredi’.

La programación continuó en la Praza do Corgo con una actuación de baile tradicional y una degustación de callos y carne ao caldeiro.

La música volvió a cobrar protagonismo con el concierto de la Banda de Música de O Grove.

Ya por la noche, tuvo lugar la gran verbena con las orquestas Trébol y Kubo.

La celebración incluyó también el reparto de queimada gratuita en una jornada que combinó las tradiciones populares con la música y la gastronomía.

El recinto contó con una gran carpa para que la lluvia no impidiese disfrutar de la programación.