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O Grove

O Grove celebra San Martiño con misa, pregón, gastronomía, música y baile pese a la lluvia

El municipio vivió su festivo local en honor al patrón con una programación que incluyó todo tipo de actividades

Paula Gil
Paula Gil
11/11/2026 19:10
O corgo plaza o grove
Las celebraciones fueron en la Praza do Corgo
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El municipio celebró la festividad de su patrón, San Martiño, con una jornada repleta de actividades religiosas, culturales y gastronómicas. 

Pese a la lluvia de estos días, algunos de los actos recogidos en el programa se mantuvieron, mientras que otros han tenido que trasladarse a este viernes.

La jornada festiva comenzó por la mañana con la misa solemne en la iglesia parroquial

Uno de los momentos centrales de la celebración fue la lectura del pregón, que corrió a cargo de José Alfredo Bea García, conocido como ‘Fredi’

La programación continuó en la Praza do Corgo con una actuación de baile tradicional y una degustación de callos y carne ao caldeiro. 

La música volvió a cobrar protagonismo con el concierto de la Banda de Música de O Grove

Ya por la noche, tuvo lugar la gran verbena con las orquestas Trébol y Kubo

La celebración incluyó también el reparto de queimada gratuita en una jornada que combinó las tradiciones populares con la música y la gastronomía

El recinto contó con una gran carpa para que la lluvia no impidiese disfrutar de la programación.

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