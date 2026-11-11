El Concello invierte 120.000 euros para mejorar el saneamiento de O Corgo y evitar más filtraciones

Imagen aérea de la Praza do Corgo en O Grove Mónica Ferreirós

O Grove impulsa la mejora de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales de O Corgo mediante una actuación que cuenta con un presupuesto de licitación de 121.903, 19 euros, IVA incluido.

La intervención tiene como principal objetivo solucionar los problemas de filtraciones de agua salada que se registran en la zona de bombeo, donde la compuerta existente presenta un importante deterioro que afecta al funcionamiento de la red municipal de saneamiento.

El alcalde del municipio meco, José Cacabelos, explicó que la intervención responde al desgaste que presenta la instalación actual.

“El portón está totalmente deteriorado, tiene filtraciones de agua salada”, señaló el regidor, quien incidió en la necesidad de sustituir este elemento por otro que garantice un cierre más eficaz.

En este sentido, el primer edil destacó que la entrada de agua salada en la red supone un inconveniente para el tratamiento de las aguas residuales.

“Lo que buscamos es que sea una compuerta hermética”, explicó, al mismo tiempo que advirtió que estas filtraciones perjudican considerablemente la gestión de la depuradora.

La zona de O Corgo desempeña un papel importante dentro de la infraestructura municipal, puesto que desde este punto bombean las aguas residuales procedentes de buena parte del núcleo urbano hasta la estación de la depuradora de Dorrón.

Según explicó Cacabelos, anteriormente este espacio funcionaba como aliviadero de las aguas que llegaban a la instalación, con salida hacia la ría a través de la compuerta que ahora se pretende renovar.

La intervención contempla el suministro y posterior colocación de una nueva compuerta que permita reforzar la estanqueidad de la instalación.

El regidor precisó que se trata fundamentalmente de sustituir un elemento existente, por lo que los trabajos no implican una obra de gran envergadura, sino una actuación específica sobre esta infraestructura.

En cuanto a los plazos, el alcalde de O Grove trasladó la intención del gobierno local de completar la instalación antes de que finalice el presente año.

No obstante, la ejecución de los trabajos dependerá del desarrollo de los trámites correspondientes y del suministro de la nueva compuerta, que deberá fabricarse para su posterior colocación.

Con esta actuación, el Concello pretende mejorar las condiciones de funcionamiento de la red municipal de saneamiento y reducir los problemas derivados de la entrada de agua salada en el sistema de depuración, reforzando así la eficacia de una infraestructura esencial para el municipio.