Una colisión entre dos coches deja cuatro heridos leves en O Grove

Imagen de un tramo de la carretera PO-316, vía en la ocurrió la colisión Cedida

Un accidente de tráfico registrado a las 15:35 horas en el municipio meco se ha saldado con cuatro personas heridas de carácter leve.

El siniestro tuvo lugar en la carretera PO-316, a la altura del punto kilométrico 4,5 de esta vía, que comunica A Lanzada con el núcleo urbano de O Grove, donde dos vehículos se vieron implicados en una colisión cuyas circunstancias todavía no han trascendido.

Los implicados resultaron heridos como consecuencia del choque, aunque todos presentaron lesiones de carácter leve.

Por el momento, no han trascendido las causas que provocaron la colisión ni las circunstancias concretas en las que se produjo el accidente.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y Emerxencias O Grove.