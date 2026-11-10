O Grove traslada al viernes la Festa de San Martiño debido a las fuertes lluvias

Parte del nuevo cartel de las fiestas de San Martiño Cedida

La lluvia ha obligado a modificar toda la programación de la Festa de San Martiño de O Grove, cuyos actos se celebrarán el próximo viernes trece de noviembre.

La jornada festiva comenzará a las 17.00 horas con un pasacalles y una exhibición de baile tradicional y a continuación, la Praza do Corgo acogerá un magosto popular.

La programación de tarde incluirá también animación infantil. La música tomará el relevo a partir de las 21.00 horas con una gran verbena.

La celebración continuará con la actuación de ‘Dj Skiavi’, que pondrá el broche final a los festejos.

Con este cambio de fecha se busca garantizar el desarrollo de las actividades al aire libre.