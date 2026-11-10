La centolla llega al mercado con precios de hasta 28 euros el kilo

Las previsiones apuntan a un incremento de precios con la llegada de la Navidad Gonzalo Salgado

La apertura de la campaña de la centolla de O Grove ya se deja notar en la Praza de Abastos de Vilagarcía, donde los primeros ejemplares de este apreciado crustáceo han llegado acompañados de una elevada demanda por parte de los consumidores.

Tanto es así que algunos compradores habían realizado sus encargos la semana pasada, incluso antes de conocer el precio al que saldría al mercado el producto.

“Llegué a las ocho y media de la mañana y ya había gente esperando”, explica una de las pescaderas de la plaza vilagarciana, que reconoce que el interés por este marisco está siendo especialmente elevado desde el primer momento. “Tenemos muchísima demanda”, asegura.

En cuanto a los precios, los primeros ejemplares se comercializan a 18 euros el kilo en el caso del bruño, la pieza de menor tamaño, de hasta unos 700 gramos aproximadamente.

Por su parte, el macho alcanza los 25 euros el kilo, mientras que la hembra, la más solicitada por los consumidores, se sitúa en los 28 euros.

La vendedora destaca, además, la calidad del producto que está llegando a los mostradores. “Yo solo compro centola de O Grove y está saliendo espectacular”.

De hecho, acude cada tarde a la lonja meca para adquirir nuevos ejemplares y responder a la demanda de los compradores.

Entre las preferencias de los compradores destacada especialmente la hembra, principalmente por la presencia del coral.

Sin embargo, la pescadera reconoce que, desde su experiencia, la carne del macho resulta más sabrosa. “Personalmente, en cualquier marisco, ya sea centola, nécora o buey, siempre me parece mucho más sabrosa la carne del macho”, explica, aunque admite que la mayoría de sus clientes continúan decantándose por la hembra.

Aunque la campaña acaba de comenzar, los compradores ya tienen la mirada puesta en las celebraciones navideñas.

Algunos aprovechan estas primeras semanas para adquirir el producto y congelarlo mientras que otros prefieren esperar hasta los días previos a las fiestas para consumirlo fresco.

Según explica la comerciante, el día de Navidad concentra tradicionalmente el mayor volumen de ventas de centollas, muy por encima de otras fechas señaladas.

Para Reyes también se registra movimiento comercial, aunque considerablemente menor.

Evolución de los precios

En cuanto a la evolución de los precios, las previsiones apuntan a un incremento progresivo conforme avance la campaña y se acerquen las fiestas.

“Siempre intentamos coger algo más de cantidad porque el precio va a ir subiendo semana a semana”, señala la pescadera, que reconoce que este año el precio de salida en su puesto ha sido algo superior al de la pasada temporada.

Esta situación coincide con los primeros resultados registrados en la lonja de O Grove, donde el arranque de la campaña dejó 4.188 kilos subastados y una facturación de 78.251 euros.

El precio medio alcanzó los 18,68 euros por kilo, frente a los 17 euros registrados en el inicio de la campaña de 2025.