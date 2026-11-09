Las primeras cuatro toneladas de centolla dejan en O Grove más de 78.000 euros de facturación

Primer día de subasta de la campaña de la centolla en O Grove MONICA VILA

“Hoxe O Grove é unha alegría. A lonxa estaba chea, parecía a máis importante de España”. De esta manera calificaba el vicepatrón de la Cofradía de Mariñeiros de San Martiño, José Antonio Otero, el inicio de la tan esperada campaña de la centolla.

Fue pasadas las cinco de la tarde cuando la lonja comenzó a subastar los primeros ejemplares del considerado marisco rey. Estas piezas lograron alcanzar un precio máximo de 31 euros, cantidad un poco inferior a la del año pasado, momento en el que los clientes llegaron a pagar hasta 34,65 euros. En esta ocasión, como también ocurrió en el 2025, fue Mariscos Lukas, el que adquirió este primer lote de la temporada.

La subasta se alargó más de dos horas y en total fueron 4.188 kilos de centolla las que se pusieron a la venta. Esta cifra, tal y como señaló Otero, supone “algo menos que o ano pasado”. Concretamente, en ese inicio de temporada la cantidad de centollas descargada fue de 4.239 kilos. Estos números difieren mucho, para bien, de los registrados en anteriores años, ya que, por ejemplo, en 2024 se contabilizaron 2.857 kilos.

Primer día de subasta de la campaña de la centolla en O Grove MONICA VILA

La venta de todos estos crustáceos se tradujo en una facturación que superó los 78.000 euros, concretamente 78.251. La cifra es superior a la obtenida en 2025, cuando la marca fue de poco menos de 72.000 euros. De nuevo, estos dos años rompen una barrera frente a los anteriores, teniendo en cuenta, por ejemplo, que el registro de hace dos años fue de poco más de 48.000 euros.

Todos estos números, cuenta Otero, se traducen en “ilusión”, y es que esta campaña para las personas que se dedican al mar es la más importante del año y, por ello, todas las esperanzas están puestas en ella.

A diferencia del precio máximo, que este año descendió un poco en relación al dato obtenido el año pasado, el medio aumentó. Así, en el día de ayer este registro se situó en 18,68 euros, lo que significa casi dos euros más que en 2025, donde fue de 17 euros.

En cuando al precio mínimo establecido también fue más alto, así, tal y como explicaba Otero, desde la Cofradía decidieron subirlo un euro (hasta los catorce) porque todos los gastos también lo han hecho. “Vemos coma subiu o gasoil, a seguridade social...”, indicaba Otero y detallaba que incluso algunos marineros apostaban porque el aumento fuese mayor.

Buenas sensaciones

Los datos, tanto de facturación como de kilos descargados, dejan en O Grove buenas sensaciones. “En xeral estamos contentos. Está claro que sempre pode ser mellor, pero a campaña empezou con cen kilos menos ca no 2025, ano que foi récord de facturación”, cuenta Otero. El vicepatrón indica que “en xeral” todos los marineros están contentos, y es que, aunque hubo algunos que no lograron alcanzar los cupos (se sitúa en 35 kilos por embarcación y otros tanto por persona enrolada en la misma) “alégranse polos que sí”.

Primer día de subasta de la campaña de la centolla en O Grove MONICA VILA

En este sentido, señala, que lo importante es que, tras muchos meses con las embarcaciones parada, al fin “os mariñeiros están gañando cartos”. Y especifica que, de esto, es de lo que se trata este oficio, de salir al mar y poder traer a tierra pescado y marisco para abastecer mercados, restaurantes, tiendas o grandes superficies.“Hoxe (por ayer) os restaurantes e os bares de O Grove están cheos, e non de turistas”, indicó Otero, haciendo referencia a la felicidad que despierta la campaña.

Más allá de estos primeros datos, y es que como señala Otero, la campaña “non é como empeza senón como acaba” la lonja meca vivió ayer uno de los días más especiales para la gente ligada al mundo del mar. Esto es así porque son muchos los que esperan desde hace meses la apertura de esta veda.

Otras lonjas

El marisco rey también vistió de gala otras lonjas arousanas. Este es el caso, por ejemplo, de la de Cambados, lugar en el que se descargaron en el día de ayer poco más de una tonelada de este crustáceo (1.063 kilos), lo que supone una cifra similar a la del año anterior.

La recaudación derivada de su venta ascendió a 16.725 euros, cantidad marcada por un precio máximo de 28,85 euros, medio de 15,74 y mínimo de doce. Estos números son diferentes a los del 2025, año en el que la facturación sobrepasó, por poco, los 13.000 euros y el mejor lote más caro fue de 20,25 euros, ocho euros por debajo del de este año.

Por su parte, las cifras de Portonovo dejan poco menos de 200 kilos de centolla, un precio máximo de 22 euros, mínimo de diez y una recaudación total de 2.206 euros.

En total, en todas las lonjas de la provincia se subastaron casi siete toneladas de este crustáceo y la recaudación fue de 118.496 euros. Esto significa que más del 57% de este marisco de Pontevedra se descargó y vendió en O Grove .