Cocina, solidaridad y música para exaltar durante un mes al marisco rey

Presentación de las Xornadas de Exaltación da Centola en O Grove MONICA VILA

Con la llegada de las primeras centollas a la lonja de O Grove, la localidad se preparara para celebrar las jornadas de exaltación del marisco rey. Organizado por Emgrobes en colaboración con la Cofradía de Pescadores y la Cofradía do Centolo Larpeiro, este evento aúna diferentes actividades y actos diseñados para promocionar la gastronomía de la localidad y atraer a visitantes en estas fechas fuera de temporada alta.

La programación arranca con la ruta gastronómica en la que, este año, participan un total de 17 establecimientos. Así, desde ayer y hasta el 8 de diciembre, no faltará en el menú de estos restaurantes, la centolla. Para incentivar la visita de turistas, además, un total de once hoteles y apartamentos tendrán abiertas sus puertas.

Otros eventos

Otras de las citas más esperadas son aquellas marcadas por los actos del Centolo Larpeiro que se desarrollarán desde el viernes 20 de noviembre al domingo 22, siendo el sábado, a partir de las once, el Desfile de Cofradías Gastronómicas por las calles del municipio.

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En estas fechas también se enmarca el III Congreso Internacional de Micoloxía de O Grove que arranca el jueves 26 y se cerrará el lunes 30 de noviembre. Entre las actividades destacan las charlas y exposiciones, las salidas al monte para identificar setas o las degustaciones especiales.

Para el viernes 27 de noviembre también está programada una muestra y degustación de tapas “centoleiras” que contará con la colaboración del Obradoiro de Hostalería do Salnés y se celebrará en la Praza de Abastos desde las once de la mañana.

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Ese mismo día tendrá lugar en la lonja meca a partir de las cinco de la tarde la subasta de los ejemplares más grandes de centollos macho y hembra organizada por la Cofradía de Pescadores. Como es tradición, todo lo recaudado será donado a una entidad sin ánimo de lucro.

Las actividades de diciembre arrancan el día tres con un showcooking con degustación en el que presentarán recetas protagonizadas por la centolla y las setas.

El sábado las calles de O Grove se llenarán de música con el grupo folklórico Paradanda-Mecos y, a las diez, se celebrará una “centolada” con baile en el restaurante del Camping O Curro. Al día siguiente, los encargados de llenar de ritmo cada rincón de la localidad será Cantodorxo.

La programación de los últimos días se basará en actividades de animación infantil y talleres relacionados con el mar en la calle Castelao el lunes, siete de diciembre y con los ‘Cantos de Taberna’ a cargo del grupo Os de aquí e os de alá.

Además, de lunes a viernes, se celebrará la subasta en la lonja desde las cinco de la tarde.