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Diario de Arousa

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O Grove

Programan dous coloquios sobre o mundo marítimo no edificio da Cofraría San Martín do Grove

Antía Suárez Suárez
Antía Suárez Suárez
08/11/2026 12:58
Edificio de la Cofradía de Pescadores San Martiño de O Grove
Edificio da Cofraría de Pescadores San Martín do Grove
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A Cofraría de Pescadores San Martín do Grove presenta dúas actividades no seu proxecto ‘O Grove é mar’ no mes de novembro. Por un lado, o venres 13, celebrarán o coloquio ‘O labrador fíxose mariñeiro e o mar mudoulle a visión do mundo’, palestra de Francisco Calo Lourido. Será no edificio da cofraría ás 19:30 horas. O aforo é limitado polo que é necesario reservar a través do número 986 73 35 90.

O 20 de novembro, será o momenta da charla ‘As escolas dos pósitos de pescadores’, palestra de Antonio Macariños Compaired, tamén no edificio da cofraría. Dará comezo ás 19:30 horas e tamén conta con aforo limitado.

Este proxecto de promoción do ámbito marítimo está financiado pola UE ao 70% e pola CCAA ao 30%.

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