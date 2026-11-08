O Grove
Programan dous coloquios sobre o mundo marítimo no edificio da Cofraría San Martín do Grove
A Cofraría de Pescadores San Martín do Grove presenta dúas actividades no seu proxecto ‘O Grove é mar’ no mes de novembro. Por un lado, o venres 13, celebrarán o coloquio ‘O labrador fíxose mariñeiro e o mar mudoulle a visión do mundo’, palestra de Francisco Calo Lourido. Será no edificio da cofraría ás 19:30 horas. O aforo é limitado polo que é necesario reservar a través do número 986 73 35 90.
O 20 de novembro, será o momenta da charla ‘As escolas dos pósitos de pescadores’, palestra de Antonio Macariños Compaired, tamén no edificio da cofraría. Dará comezo ás 19:30 horas e tamén conta con aforo limitado.
Este proxecto de promoción do ámbito marítimo está financiado pola UE ao 70% e pola CCAA ao 30%.