O documental ‘O meco, a lenda’: do Grove ao paseo de tractor polo Festival de Cans
O filme audiovisual centrado na obra ‘O señor feudal ou quen matou ao Meco?’ pre estrea con éxito na casa
O documental ‘O meco, a lenda’ realizou a súa pre estrea esta semana no Auditorio do Grove,e como apunta o seu director Víctor Gallego, foi un éxito malia o mal tempo que fixo. Preto de 200 persoas acercáronse ao evento para poder afondar na obra de Francisco Franco Calvete, unha figura que Gallego pensa que está moi invisibilizada, e que agarda que grazas a este documental, comece a ter a fama como o autor que deu voz ás inxustizas e opresións co ‘O señor feudal ou quen matou ao Meco?’, firmada en 1931.
No documental, como expón Gallego, o obxectivo non era só centrarse na obra, se non que procuraron tamén mostrar todo o que aconteceu ao redor da mesma. Posiblemente, a maior dificultade de realizar o filme foi construir este fío condutor da obra que mesturara a vida do autor, que morreu pouco despois de escribir a obra, así como o contexto histórico.
“No coloquio puxemos moito interese en separar aos homes das mulleres”, explica Gallego. O razoamento céntrase en que se se vai a expoñer un relato de empoderamento feminino, as mulleres teñen que ter tamén un papel protagonista ao presentar a peza. Sobre todo tendo en conta, como apunta, que o director é un home, e querían resaltar a figura das mulleres que se revelaron contra o poderoso, unha historia que non é só do Grove.
Aproveitaron o momento da presentación para vincular o relato co presente, como apuntaron as compañeiras do coloquio, como Marta Besada e Lara Villanueva, “vivimos nun mundo non tan diferente, poderosos aproveitándose do poder”.
Agora atópanse moi ilusionados trala estrea e agardan presentala en festivais ao longo do verán. “Nós queremos que a cultura do Grove viaxe, e que máis xente coñeza a este veciño e a súa obra reivindicativa. Pero se temos que por un cumio, se chegaramos a pasear os trinta da formación teatral nun tractor polo Festival de Cans, poderíamos darnos por satisfeitos”, expresa o director.