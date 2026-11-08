Colareira na Toxa, o oficio que naceu na época da fame
As artesás que deseñan xoias con arrecendo a mar
A Illa da Toxa é un punto de visita obrigado en Galicia. Aparte das bondades paisaxísticas deste paraíso natural, hai unha imaxe que non pasa desapercibida, a das colareiras, mulleres curtidas que foron quen de converter en arte as cunchas que aparecen nas praias á mercede das ondas do mar.
Pulseiras, cadeas, chaveiros, complementos de mil cores e con arrecedendo ao salitre convertéronse, ao longo do tempo, nun “souvenir” identitario.
A actividade comezou a mediados do século dezanove e popularizouse aínda máis na época da fame, alá polos anos corenta do século pasado. As familias máis humildes precisaban cartos e a apertura do Gran Hotel atraía a persoas acomodadas no aspecto económico, polo que, como boas emprendedoras azuzadas pola necesidade, viron aí unha oportunidade de negocio. Comezaron vendendo cestos e algunhas, para variar o xénero que se ofrecía, probaron a facer colares coas cunchas que atopaban na praia para vendelos. A iniciativa tivo éxito e unhas lle aprenderon a outras para converter esta actividade nun oficio que pasaba ás irmás ou ás fillas.
Deste xeito, os accesos ata as augas medicinais estaban repletas destas mulleres que, a pleno sol ou empapadas pola choiva, ofrecían os seus produtos nun mostrador tan longo como o brazo estirado.
Foi a partir de aí cando recibiron o nome de colareiras, mulleres traballadoras que en ningún momento tivérono doado para exercer o seu labor. Había xente á que lle molestaba a súa presenza alí e as queixas derivaron nunha especie de persecución que foi o alicerce de que se organizaran ata que alá polos anos setenta conseguiran regularizarse e dispoñer así duns dereitos.
A historia das colaleiras da Toxa xa se pode ollar nas redes sociais e pronto nun libro que Patricia Bea Dopazo ten escrito e que verá a luz na vindeira primavera, unha vez que rematen algúns detalles como as ilustracións ou o deseño da portada.
Patri Bea Dopazo, xornalista de profesión e colareira por devoción e convicción, é unha das mulleres que mantén a tradición da venda de colares feitos con cunchas que se atopan na praia. Non quere, baixo ningún concepto, que se perda este oficio, ameazado pola falta de relevo xeneracional. “Hai algunhas rapazas novas, pero neste momento non está garantido que se cubran os postos de todas as que se vaian xubilando”.
A actividade, aínda que se realiza na rúa, está regularizada. Patri Dopazo expica que desde que nos anos setenta se concederon as licenzas, as posuidoras, cando deixan o traballo, teñen que traspasalas a un familiar cercano. “Eu teño a da miña aboa e hai que renovala cada dous anos. Tócame en 2027 e penso facelo porque aínda que son xornalista (no momento da entrevista estaba traballando en Madrid), véxome como colareira ata que me xubile”.
Un oficio que engancha
Pode estranar que unha profesional cualificada deveza por vender artesanía na rúa, pero é que “estar aí dáme paz, sabes?, non sei que ten este oficio que engancha”.
E os prezos? Están regulados? Cobran todas o mesmo? O certo é que “todas temos pezas similares porque máis ou menos vendemos o mesmo” e quen queira algún dos seus produtos debe saber que pode atopalos desde cinco euros ata cincuenta ou máis “dependendo do traballo que levara facelo”.
Non gañan montes e moreas pero seguen a pé de rúa, faga frío, calor ou chova a mares. “Si, é duro. Non é o mesmo cando eres nova que cando xa tes unha idade. Antes, nos tempos da miña aboa, daba igual o tempo que fixera, tiñan que estar alí porque necesitaban os cartos para comer e agora, eu, por exemplo, que teño outro traballo, se hai un día que chove moito, pois non vou”.
Pero Patricia Bea xoga cunha vantaxe respecto das súas predecesoras. “As redes sociais son un escaparate moi grande e permiten darlle visibilidade á profesión e facilita, en certa forma, a venda na rúa”.
Tantos anos en primeira liña turística dan para facer unha diagnose da evolución dos visitantes. “Aquí vén xente de todo tipo. Os que teñen unha boa posición económica van ao Gran Hotel, pero tamén hai moitas excursións, sobre todo de persoas xubiladas, tamén veñen portugueses e doutros sitios. Hai variedade, si”.
A ubicación dos postos pode ser determinante para as vendas, xa que en función do lugar onde estean situadas teñen máis clientela potencial. Para que non haxa liortas, tamén está organizado. “Estamos divididas en cinco sitios. Empezamos no paseo onde os autobuses deixan aos turistas e rematamos no Gran Hotel. Estamos cinco días en cada un e imos rotando”.
E cal é o mellor sitio, onde se vende máis? Quen coñece a illa da Toxa seguro que xa o sabe. “Na ermida, na capela de cunchas porque é un lugar que todo o mundo visita e se quere sacar fotos”.
O mes vacacional por excelencia en España é o de agosto e, por conseguinte, “no que temos máis traballo” e ultimamente notan que “a xente é máis amable. Párase, queren coñecer o que facemos, onde collemos as cunchas…”
A meirande parte do material cólleno das praias de San Vicente do Mar e válenlle case todas as cunchas. As minchas, corniños, margaridas e incluso berberechos, pero cunha salvidade, “que non teñan vida”.