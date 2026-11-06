Teatro, música y humor centran la programación cultural de O Grove para noviembre

El auditorio de O Grove acogerá algunas de estas actividades Gonzalo Salgado

El Concello de O Grove se prepara para vivir un noviembre repleto de actividades culturales dirigidas a todos los públicos.

La agenda arranca hoy, viernes, con el pre estreno del documental 'O Meco: a lenda' que podrá verse a partir de las ocho y media de la tarde en el auditorio meco. Tras su reproducción tendrá lugar un coloquio con algunos de los protagonistas y la actuación de Cinco en Zocas.

Mañana al mismo escenario se subirá Xosé A. Touriñán con su espectáculo 'Moi animal'. El actor y humorista gallego representará su monólogo a las seis y media de la tarde y a las nueve.

Siguientes citas

Tras este fin de semana las siguientes citas serán el viernes 13 y el sábado 14 con la representación teatral de 'O Meco. Unha lenda viva' a partir de las ocho y media de la tarde en el Auditorio. Esta función vuelve a los escenarios de la mano de la Asociación Cultural Enxebre y la Banda de Música de O Grove que reinterpretan la obra con una mirada crítica sobre los abusos de poder y la respuesta popular frente a ellos.

El miércoles, a las once y media de la mañana, el alumnado de 1º y 2º de Primaria de los diferentes centros escolares locales disfrutarán del espectáculo 'Voo' de la mano de Teatro Cubo.

Las actividades del viernes 20 cambiarán de escenario. Así la Biblioteca Municipal acogerá un taller de literatura, juegos, misterio y creación artística diseñado a niños y niñas a partir de los cuatro años y la Casa da Cultura Manuel Lueiro Rey la presentación del libro 'O Grove no espello do mar' de Bruno Padín.

El día siguiente el auditorio se vestirá de gala para acoger la obra 'Os dous de sempre' a cargo de Producións Teatrais Excéntricas en colaboración con Mofa & Befa y bajo la dirección de Quico Cadaval.

Las últimas actividades programadas serán para el viernes 27 y el sábado 28. La primera de ellas es un monólogo teatral de Bea Campos que lleva por nombre 'Chegar e encher' y se subirá a escena en la casa de la cultura a partir de las ocho de la tarde.

La guinda a esta programación cultural será el Concierto da Orquestra de Pulso e Púa Arousa a las ocho y media de la tarde en el auditorio.

Programación diversa

Con esta programación, señalan desde el Concello, O Grove continúa apostando por una oferta cultural "diversa, accesible e aberta á participación da veciñanza".

Así, indican, se refuerza la actividad cultural del municipio a lo largo de todos los meses del año.