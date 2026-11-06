Menos barcos, mayor precio y todas las esperanzas puestas: así arranca la campaña de la centolla en O Grove

Inicio de la campaña de la centolla en O Grove el año pasado Gonzalo Salgado

"Foi un ano moi complicado e estamos esperando o centolo coma auga de maio". De este modo aguarda la flota de O Grove el inicio de la campaña de la centolla que llevará al marisco rey de nuevo a las lonjas este mismo lunes.

Y lo hará con algunos cambios sustanciales en lo que se refiere a la cofradía meca. Así, señala el vicepatrón, José Antonio Otero, serán menos embarcaciones las que salgan a faenar. "Estamos falando dunhas sete ou oito menos. Serán uns corenta barcos ou corenta e cinco", detalla Otero.

Otra variación será en el precio mínimo que la centolla tendrá en la subasta que este año se marca en catorce euros. "Vemos coma subiron os gastos, o gasoil, a seguridade social... e decidimos poñer este prezo de salida", cuenta el vicepatrón que reconoce, además, que muchos marineros apostaban porque el aumento fuese mayor.

Lo que no cambia son las esperanzas que los marineros mecos tienen puestas en esta campaña. "É o noso agosto", cuenta Otero, quién también dice que lleva desde el año 79 dedicándose a este oficio y no recuerda que ninguna campaña de centolla fuese mala. "Houbo mellores e algunhas un pouco peores pero para esta flota o centolo é unha alegría", detalla.

Tampoco varía las capturas máximas por embarcación. Así, un año más, cada barco podrá llevar a puerto hasta 35 kilos y otros tantos por tripulante enrolado a bordo en la misma.

Año difícil

Otero reconoce que para la flota de O Grove este fue un año "moi complicado" para esta flota meca. Y cuenta que en enero y febrero, debido a los temporales y otras gestiones, las embarcaciones estuvieron amarradas. Situación que, narra, se repita desde "finais do mes de agosto".

Es por ello que el vicepatrón cuanta que todas las esperanzas están depositadas en la centolla y reconoce que esta campaña es la "alegría" para las personas que se dedican al mar en este municipio.

Datos anteriores

La primera jornada de la campaña de la centolla en O Grove el año anterior se descargaron casi cinco toneladas de este marisco y la facturación total de la lonja meca superó los 72.000 euros.

En 2025, además, se alcanzó un precio máximo de 34,65 euros el kilo, una cifra que supuso un récord, ya que superó en algo más de siete euros la cifra deel año pasado en el que se rozaron los 28.