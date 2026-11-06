El festival ‘Por Elas’ recaudó más de 2.200 euros para la AECC

Imagen de una edición pasada del festival celebrado en O Grove

El festival solidario ‘Por Elas’ organizado a finales del mes pasado en el Auditorio de O Grove logró recaudar más de 2.200 euros que serán entregados, íntegramente, a la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).

Esta cantidad, señalan desde la entidad, es el resultado tanto de la venta de entradas para asistir al evento, como de las rifas, los productos solidarios y los donativos realizados por los asistentes.

Los donativos, por tanto, explican desde la AECC, estarán destinados a mantener los servicios y actividades que desde la asociación se organizan tanto para pacientes como para sus familias. Esto es, por ejemplo, atención psicológica y apoyo emocional, sesiones de fisioterapia o ejercicio oncológico, ayuda a domicilio o programas de apoyo.

Es por todo ello que, parte de este dinero recaudado en será invertido en los vecinos y vecinas de la localidad.

Pueblo solidario

Desde la central de la entidad en Pontevedra indican que O Grove destaca por su solidaridad y respuesta a todas las actividades e iniciativas solidarias que se proponen en la localidad.

Todo ello, recalcan, es la respuesta al trabajo “maravilloso” que hacen los voluntarios y voluntarias día tras día.