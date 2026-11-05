María Josefa Ruíz, la asociación 'A Mariña' y el equipo de fútbol de Crendes, galardonadas con las Medallas Emilia Pardo Bazán

La conselleira de Política social e Igualdade, Ángeles Vázquez EFE

La conselleira de Política Social e Igualdade, Ángeles Vázquez, hizo entrega ayer de las Medallas Emilia Pardo Bazán a la magistrada María Josefa Ruíz, a la asociación de salud mental ‘A Mariña’ y a las pioneras del fútbol de Crendes. El acto, que se llevó a cabo en el Eurostars Gran Hotel La Toja, tiene como objetivo reconocer el papel de las mujeres que han contribuido y destacado en la defensa de la igualdad de derechos y oportunidades.

Concretamente, Vázquez destacó de Ruiz que se hubiera convertido en la primera mujer en presidir una Audiencia provincial en Galicia y señaló que está consolidada “como unha auténtica referente da igualdade de xénero no ámbito xudicial da nosa comunidade”.

En cuanto a la asociación ‘A Mariña’, la conselleira quiso poner de manifiesto la labor que hace a la hora de ofrecer una atención personalizada a las mujeres víctimas de violencia de género. Trabajo que, detalló, consolidaron tras crear la primera casa de acogida para mujeres que sufrieron violencia machista y precisan de una atención más especializada desde el punto de vista de la salud mental.

Por último, Vázquez, subrayó, el importante legado del equipo de fútbol femenino galardonado. Y comentó sobre ellas que fueron un grupo de mujeres que “saltou aos terreos de xogo” cuando el deporte femenino “non se contemplaba nin como un soño para elas”. Su trayectoria, indicó la conselleira, fue la que abrió paso “ás que hoxe son campioas do mundo”.

La conselleira quiso aprovechar el acto para exponer la importancia de la vinculación de la autora que da nombre a estos premios con la Illa da Toxa y recordó que fue, Emilia Pardo Bazán, “a primeira persoa en poñer por escrito a lenda que dá vida á illa”, motivo por el cual la Xunta escogió esta localización para hacer entrega de estos galardones que homenajean a la escritora.