La Diputación aporta 900.000 euros a la reforma de la calle Luis A. Mestre

El presidente de la Diputación, Luis López, y el alcalde de O Grove, José Cacabelos Cedida

El presidente de la Diputación, Luis López, firmó esta mañana, con el alcalde de O Grove, José Cacabelos, el convenio para la humanización y puesta en valor de la calle Luis A. Metres.

La cuantía aportada por el ente provincial a esta obra suma 900.000 euros, lo que supone el 35% del presupuesto necesario para llevar a cabo estos trabajos de reforma. El restante, tal y como se anunció el pasado mes de marzo, será sufragado por la Xunta tras la firma de un convenio destinado a transformar por completo esta vía meca.

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Este proyecto, señalan desde la Diputación, se trata de una "intervención estratéxica" que cambiará por completo el centro urbano de la villa y mejorará tanto la imagen como la movilidad y los servicios de esta calle.

La firma de este convenio, detallan desde la Diputación, supone un paso adelante en la colaboración entre las administraciones para poner en marcha proyectos centrados en la mejora de los espacios públicos, así como de infraestructuras o de equipamientos sociales y deportivos.

La actuación

Las obras, que ya arrancaron el pasado mes, tiene como objetivo transformar una carretera convencional en una vía urbana de carácter municipal que priorice el peatón, mejore la accesibilidad, ordene el espacio público y cree un entorno urbano de calidad que contribuya a la mejora de la habitabilidad y la cohesión social entre todos los vecinos y vecinas.

Se trata de una demanda histórica de los vecinos y vecinas de O Grove debido al mal estado que presenta tanto el firme como la zona destinada para los peatones.

Las obras se ejecutarán en tres fases diferentes. La primera de ellas -que ya ha comenzado- afecta al tramo que una la Rúa Borreiros con la Avenida de Portugal, y es la que más tráfico pesado soporta. En ella se creará una plataforma única que permita tanto el paso de peatones como el tránsito de los vehículos de forma segura, además contará con una franja que albergará plazas de aparcamiento, zonas verdes y mobiliario urbano.

La segunda actuación comenzará en la Avenida de Portugal y concluirá en el punto en el que se cruza con la Rúa Castelao. Aquí primará el paso de las personas ya que se reducirá el vial para el calmado del tráfico y la Praza da Fonte do Galo servirá como punto de cohesión vecinal.

El último tramo parte de A Praza de Arriba y tiene por objetivo destacar su valor patrimonial así como crear zonas verdes para separar a los peatones del tráfico rodado.

Además, se renovarán todas las tuberías, la red de telecomunicaciones y se cambiará la iluminación por una led de alta eficiencia, que permitirá un ahorro energético del 60%.